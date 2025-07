Kiện toàn nhân sự tại TAND hai cấp tỉnh Tây Ninh 08/07/2025 16:43

TAND Tối cao vừa kiện toàn nhân sự tại TAND tỉnh Tây Ninh sau khi sáp nhập tỉnh với Long An.

Theo đó, ông Lê Quốc Dũng được bổ nhiệm làm Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh.

Ông Lê Quốc Dũng sinh năm 1968, quê quán tỉnh Long An. Trước khi được bổ nhiệm làm Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh (mới), ông Dũng giữ chức Chánh án TAND tỉnh Long An (cũ).

Ông Lê Quốc Dũng được bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HD

Các Phó Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh, gồm các ông: Võ Văn Ngầu, Đỗ Văn Thinh, Lê Hữu Chiến, Lương Minh Trí và bà Phan Ngọc Hoàng Đình Thục.

Ngoài ra, còn điều động, bổ nhiệm nhân sự tại một số vị trí như sau:

Bà Lê Thị Kim Nga giữ chức vụ Chánh Tòa Dân sự TAND tỉnh Tây Ninh.

Bà Phùng Thị Cẩm Hồng giữ chức vụ Chánh Tòa Gia đình và người chưa thành niên TAND tỉnh Tây Ninh.

Ông Lê Quốc Dũng, Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh trao quyết định bổ nhiệm Chánh tòa, trưởng các phòng chuyên trách. Ảnh: KĐ

Ông Trần Quốc Khánh giữ chức vụ Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Tây Ninh.

Ông Phan Thanh Tùng giữ chức vụ Chánh Tòa Hành chính TAND tỉnh Tây Ninh.

Bà Lê Thị Thu Trang giữ chức vụ Trưởng Phòng Thanh tra, kiểm tra và thi hành án TAND tỉnh Tây Ninh.

Bà Nguyễn Thị Thuận giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ TAND tỉnh Tây Ninh.

Ông Trần Trọng Nhân được phân công phụ trách Văn phòng TAND tỉnh Tây Ninh và bà Nguyễn Thị Thúy Hằng giữ chức vụ Kế toán trưởng TAND tỉnh Tây Ninh.

TAND tỉnh Tây Ninh trụ sở đặt tại số 12 Tuyến Tránh, Quốc lộ 1A, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

TAND tỉnh Tây Ninh có 12 Chánh án TAND khu vực (9 Chánh án TAND khu vực tại tỉnh Long An và 3 Chánh án TAND khu vực tại Tây Ninh cũ ).

Cụ thể, tại địa bàn tỉnh Long An cũ, có 9 TAND khu vực và các Chánh án khu vực được bổ nhiệm bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng giữ quyền Chánh án TAND khu vực 1 (trụ sở tại số 5 Nguyễn Thị Rành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh). Thẩm quyền phụ trách các vụ việc thuộc địa bàn 3 phường Long An, Tân An, Khánh Hậu và các xã Thủ Thừa, Mỹ An, Mỹ Thạnh, Tân Long.

2. Ông Nguyễn Văn Triển giữ chức vụ Chánh án TAND khu vực 2 (trụ sở tại xã Thạnh Hóa). Thẩm quyền phụ trách đối với 11 xã gồm Hậu Thạnh, Nhơn Hòa Lập, Nhơn Ninh, Tân Thạnh, Bình Thành, Thạnh Phước, Thạnh Hóa, Tân Tây, Mỹ Quý, Đông Thành, Đức Huệ.

3. Ông Nguyễn Khắc Linh Duy giữ chức vụ Chánh án TAND khu vực 3 (trụ sở tại ô số 6, khu B, xã Hậu Nghĩa).Thẩm quyền phụ trách 7 xã gồm An Ninh, Hiệp Hòa, Hậu Nghĩa, Hòa Khánh, Đức Lập, Mỹ Hạnh, Đức Hòa.

4. Bà Trần Thị Kim Thảnh giữ chức vụ Chánh án TAND khu vực 4 (trụ sở tại số 2 Mai Thị Non, xã Bến Lức). Thẩm quyền phụ trách 5 xã gồm Thạnh Lợi, Bình Đức, Lương Hòa, Bến Lức, Mỹ Yên.

5. Ông Nguyễn Văn Cảnh giữ chức vụ Chánh án TAND khu vực 5 (trụ sở tại số 34 Trần Văn Giàu, xã Tầm Vu). Thẩm quyền phụ trách 7 xã gồm Vàm Cỏ, Tân Trụ, Nhựt Tảo, Thuận Mỹ, An Lục Long, Tầm Vu, Vĩnh Công.

6. Ông Đỗ Quốc Dũng giữ chức vụ Chánh án TAND khu vực 6 (trụ sở tại Quốc lộ 50, xã Cần Đước). Thẩm quyền phụ trách các xã gồm Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Tân Lân, Cần Đước, Long Hựu.

7. Ông Nguyễn Đức Bảo giữ quyền Chánh án TAND khu vực 7 (trụ sở tại số 98 Hòa Thuận 1, xã Cần Giuộc). Thẩm quyền phụ trách 5 xã gồm Phước Lý, Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Phước Vĩnh Tây, Tân Tập.

8. Ông Trình Văn Út giữ chức vụ Chánh án TAND khu vực 8 (trụ sở tại số 103 quốc lộ 62, phường Kiến Tường). Thẩm quyền phụ trách khu vực phường Kiến Tường, xã Tuyên Thạnh, Bình Hiệp, Bình Hòa và xã Mộc Hóa.

9. Ông Nguyễn Vũ Khanh giữ chức vụ Chánh án TAND khu vực 9 (trụ sở tại xã Vĩnh Hưng). Thẩm quyền phụ trách 7 xã Khánh Hưng, Vĩnh Hưng, Tuyên Bình, Vĩnh Châu, Tân Hưng, Vĩnh Thạnh, Hưng Điền.

Tại địa bàn tỉnh Tây Ninh cũ, có 3 TAND khu vực và các Chánh án gồm:

1. Ông Mai Thanh Tú giữ chức vụ Chánh án TAND khu vực 10 (trụ sở tại số 401 đường 30-4, khu phố số 22, phường Tân Ninh). Thẩm quyền phụ trách 5 xã Hảo Đước, Châu Thành, Ninh Điền, Hòa Hội, Phước Vinh và 5 phường Thanh Điền, Hòa Thành, Long Hoa, Bình Minh, Tân Ninh.

2. Ông Nguyễn Như Sơn giữ chức vụ Chánh án TAND khu vực 11 (trụ sở tại xã Tân Châu). Thẩm quyền phụ trách 14 xã Trà Vong, Thạnh Bình, Tân Biên, Tân Lập, Tân Hòa, Tân Thành, Tân Hội, Tân Phú, Tân Châu, Tân Đông, Dương Minh Châu, Cầu Khởi, Lộc Ninh, Truông Mít và phường Ninh Thạnh.

3. Ông Đặng Hòa Dinh giữ chức vụ Chánh án TAND khu vực 12, đường Trần Thị Sanh, khu phố nội ô A, phường Gò Dầu. Thẩm quyền phụ trách 7 xã Hưng Thuận, Phước Chỉ, Thạnh Đức, Phước Thạnh, Long Chữ, Long Thuận, Bến Cầu và 4 phường Trảng Bàng, An Tịnh, Gò Dầu, Gia Lộc.