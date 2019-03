Chân dung 2 người Việt vừa trở thành tỉ phú thế giới

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng nhiều hơn ông Donald Trump

Trong danh sách tỉ phú thế giới do Forbes vừa vinh danh, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, tiếp tục được công nhận là người giàu nhất VN với tài sản định giá 6,6 tỉ USD, đứng thứ 239 thế giới, tăng 2,3 tỉ USD so với năm ngoái. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc VietJet Air, với 2,3 tỉ USD tài sản định giá, hiện đứng thứ 1.008 thế giới. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco, vẫn giữ vị trí người giàu thứ ba VN với tài sản định giá 1,7 tỉ USD, xếp thứ 1.349 thế giới. Quy mô tài sản của một cá nhân được Forbes đánh giá dựa vào giá trị cổ phiếu cùng nhiều tài sản khác như bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền... Năm nay Forbes còn đánh giá quy mô tài sản của một cá nhân dựa vào giá cổ phiếu và tỉ giá hối đoái tính đến ngày 8-2-2019. Theo danh sách của Forbes, thế giới có 2.153 người có tài sản từ 1 tỉ USD, giảm 55 tỉ phú so với con số 2.208 của năm ngoái. Tổng tài sản của họ hiện là 8.700 tỉ USD, giảm 400 tỉ USD sau một năm. Với tài sản định giá 3,1 tỉ USD, Tổng thống Mỹ Donald Trump là người giàu thứ 715 thế giới, tăng 51 bậc so với năm 2018. Việt Nam có hơn 140 người siêu giàu Theo Báo cáo Thịnh vượng 2019 (Wealth Report) vừa được Knight Frank công bố, VN có 142 người siêu giàu sở hữu từ 30 triệu USD trở lên năm 2018, tăng bảy người so với năm trước đó. Báo cáo cũng ghi nhận VN có 12.327 triệu phú năm 2018, tăng 5% so với năm trước đó. Một số sở thích chi tiêu của người giàu là rượu, xe cổ, các tác phẩm nghệ thuật...