Kịp thời cứu hộ nữ du khách nước ngoài gặp nạn trên núi Dinh 05/04/2026 18:40

(PLO)- Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã kịp thời tiếp cận, sơ cứu và đưa một nữ du khách có quốc tịch Trung Quốc bị gãy chân xuống núi Dinh an toàn.

Ngày 5-4, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 23, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM cho biết vừa giải cứu thành công một nữ du khách nước ngoài gặp nạn khi leo Núi Dinh.

Theo thông tin ban đầu, lúc 12 giờ 3 phút cùng ngày, đơn vị nhận lệnh điều động từ Trung tâm chỉ huy. Ngay sau đó, lực lượng đã xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy cùng 9 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tại khu vực chân núi, phường Long Hương.

Tuy nhiên, do địa hình đồi núi dốc, hiểm trở, xe chuyên dụng không thể tiếp cận trực tiếp, các cán bộ, chiến sĩ phải mang theo thiết bị, đi bộ hơn 2 km đường rừng để tiếp cận vị trí nạn nhân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là một nữ du khách quốc tịch Trung Quốc, bị ngã dẫn đến gãy chân, không thể tự di chuyển, tinh thần hoảng loạn. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng trấn an, tiến hành sơ cứu, cố định vết thương và đưa nạn nhân lên cáng.

Do cung đường mòn trên núi dốc và trơn trượt, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến khoảng 13 giờ 50 phút, lực lượng cứu nạn đã đưa nạn nhân xuống chân núi an toàn.

Nạn nhân sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế của Bệnh viện Bà Rịa để tiếp tục điều trị. Được biết, nữ du khách đi cùng đoàn 8 người (5 nam, 3 nữ).