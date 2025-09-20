Ký kết chương trình 'Cùng em vững bước tương lai': Chung tay chăm lo hậu phương chiến sĩ 20/09/2025 08:41

(PLO)- Tối 19-9, tại hội trường Ban Chuyên đề Công an TP.HCM, Ban Chuyên đề CATP phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp tác chương trình “Cùng em vững bước tương lai” và trao tiền bảo trợ học tập 9 tháng đầu năm 2025 cho con cán bộ, chiến sĩ (CBCS) có hoàn cảnh khó khăn.

Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời cũng là thời điểm học sinh cả nước hân hoan bước vào năm học mới.

Tiếp sức cho con em CBCS vững bước đến trường

Theo thỏa thuận, từ tháng 1-2025, Tập đoàn Tân Hiệp Phát sẽ bảo trợ học tập cho 39 em học sinh là con CBCS hy sinh trong khi làm nhiệm vụ hoặc có cha, mẹ qua đời khi đang công tác, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mức hỗ trợ được phân bổ theo cấp học: tiểu học 2 triệu đồng/tháng, THCS 2,5 triệu đồng/tháng, THPT 3 triệu đồng/tháng, kéo dài đến khi các em đủ 18 tuổi. Tổng giá trị bảo trợ dự kiến lên tới 9,06 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề CATP nhấn mạnh:

“Chương trình thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo CATP đối với gia đình chiến sĩ, đồng thời phát huy truyền thống gần 50 năm qua của Báo Công an TP.HCM (nay là Ban Chuyên đề CATP) trong công tác đền ơn đáp nghĩa, sẻ chia với gia đình chính sách. Mỗi suất học bổng hôm nay là nguồn động viên để các em vượt qua khó khăn, vững tin vào một tương lai tươi sáng”.

Doanh nghiệp đồng hành cùng trách nhiệm xã hội

Đại diện Tân Hiệp Phát, ông Nguyễn Duy Hưng – Thành viên HĐQT Tập đoàn chia sẻ:



“Đằng sau sự bình yên của nhân dân là sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ công an và gia đình họ. Đồng hành cùng chương trình, chúng tôi mong muốn góp phần thực hiện trách nhiệm xã hội, tiếp thêm động lực cho các em học sinh yên tâm học tập và trưởng thành”.

Trong nhiều năm qua, Tân Hiệp Phát không chỉ khẳng định vị thế doanh nghiệp nước giải khát hàng đầu với những thương hiệu quen thuộc như Dr. Thanh, Trà Xanh Không Độ, Number 1, Soya… mà còn tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng cộng đồng trong các chương trình ý nghĩa. Sự hợp tác lần này cùng Công an TP.HCM một lần nữa khẳng định tinh thần “doanh nghiệp vì cộng đồng”, đặt trách nhiệm xã hội song hành cùng sự phát triển bền vững.

Tự hào nối tiếp truyền thống

Trong niềm xúc động, em Hoàng Anh Thảo My – đại diện học sinh nhận học bổng, bày tỏ:

“Món quà hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là niềm tự hào khi chúng con là con của các chiến sĩ công an nhân dân – những người đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Đây là nguồn động lực lớn để chúng con nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành công dân có ích, tiếp bước cha mẹ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Những lời chia sẻ mộc mạc của các em đã chạm đến trái tim nhiều đại biểu, khẳng định rằng mỗi suất học bổng không chỉ nâng bước học tập mà còn bồi đắp ý chí, khát vọng sống và niềm tự hào về sự hy sinh cao cả của cha mẹ.

Lan tỏa giá trị nhân văn

Chương trình “Cùng em vững bước tương lai” là minh chứng rõ nét cho sự chung tay của lực lượng công an và doanh nghiệp trong chăm lo hậu phương chiến sĩ. Sự hỗ trợ kịp thời và lâu dài sẽ giúp các em học sinh an tâm học tập, nuôi dưỡng ước mơ, đồng thời tiếp thêm động lực để CBCS yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Với tổng kinh phí bảo trợ hơn 9 tỷ đồng, chương trình không chỉ mang lại sự sẻ chia trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược – đầu tư cho thế hệ tương lai. Bởi như nhiều đại biểu khẳng định: “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai”.

Trong dòng chảy kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, “Cùng em vững bước tương lai” là điểm nhấn mang giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia, để mỗi học sinh hôm nay vững vàng bước tiếp, trở thành những công dân trách nhiệm, tiếp nối lý tưởng cao đẹp của cha mẹ.