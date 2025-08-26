Lý do hàng triệu người tin dùng Trà Xanh Không Độ 26/08/2025 18:26

(PLO)- Xác định thị trường Việt Nam đầy tiềm năng và người tiêu dùng đặt yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm nước giải khát, từ 20 năm trước, GEA (nhà phát triển và cung cấp giải pháp công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực đồ uống và thực phẩm) đã chuyển giao công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic được coi là phát minh của thế kỷ 21 cho một doanh nghiệp Việt Nam là Công ty Tân Hiệp Phát.

Việc hợp tác này đã góp phần định hình tiêu chuẩn chất lượng mới cho ngành đồ uống Việt Nam với các sản phẩm từ nguyên liệu tự nhiên, giữ được giá trị dinh dưỡng và hương vị đặc trưng tự nhiên mà không sử dụng chất bảo quản, đơn cử như sản phẩm Trà Xanh Không Độ.

Sản phẩm chất lượng vượt trội với hương vị đặc trưng

Được chiết xuất từ lá trà Thái Nguyên trên hệ thống công nghệ chiết lạnh vô trùng Asepptic, một khảo sát trước đây của Nielsen cho biết Trà Xanh Không Độ được 75% người tiêu dùng yêu thích và đánh giá có hương thơm, vị chát đặc trưng nhất trong các dòng trà đóng chai.

Tại hội thảo “Hướng tới Net-Zero: Chiến lược và giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong ngành thực phẩm” ở triển lãm Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2024, ông Vincent Mauer - Tổng giám đốc Công ty TNHH GEA Việt Nam và Philippines cho biết công nghệ Aseptic giúp tối ưu hóa chất lượng sản phẩm bằng cách giảm đáng kể rủi ro ô nhiễm thông qua khử trùng cả sản phẩm và bao bì trước khi chiết rót trong môi trường vô trùng.

Công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic giúp Trà Xanh Không Độ giữ được nhiều nhất các dưỡng chất tốt cho sức khỏe, tạo nên hương thơm và vị chát đặc trưng của sản phẩm.

“Điểm đột phá của công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic là sản phẩm Trà Xanh Không Độ không chỉ được tiệt trùng UHT mà tại khâu chiết rót, đóng nắp, đặc tính vô trùng còn được đảm bảo thông qua chai tiệt trùng, nắp tiệt trùng, nước tiệt trùng, sản phẩm tiệt trùng và môi trường chiết vô trùng”, ông Vincent Mauer nói về đặc tính vô trùng tạo nên chất lượng vượt trội của Trà Xanh Không Độ.

“Phương pháp này bảo tồn giá trị dinh dưỡng, hương vị của đồ uống tốt hơn phương pháp thanh trùng truyền thống, có thể làm suy giảm chất dinh dưỡng và thay đổi mùi vị. Ngoài ra, nó còn kéo dài thời hạn sử dụng mà không cần chất bảo quản, đảm bảo chất lượng ổn định và phù hợp với sở thích của người tiêu dùng đối với các sản phẩm tự nhiên”, ông Vincent Mauer đặc biệt nhấn mạnh.

Ông Vincent Mauer - Tổng giám đốc Công ty TNHH GEA Việt Nam và Philippines tại một hội thảo ở Việt Nam năm 2024.

Nhờ việc giữ được hương thơm và vị chát đặc trưng của lá trà xanh Thái Nguyên tự nhiên, Trà Xanh Không Độ đã chinh phục được những người tiêu dùng khó tính nhất. Tạo nên xu hướng sử dụng trà xanh theo một cách mới, tiện ích, nhanh gọn, sảng khoái hơn để giảm căng thẳng, mệt mỏi mỗi ngày.

Liên tục cải tiến để tạo nên sản phẩm bền vững, phụng sự người tiêu dùng và xã hội

Xu hướng tiêu dùng của người Việt ngày càng xanh, ưa thích các sản phẩm phát triển bền vững. Theo nghiên cứu Consumer Outlook and Expectation 2024 tại Việt Nam từ NIQ, 16% người tiêu dùng Việt coi tương lai bền vững là yếu tố quan trọng trong lối sống. Đặc biệt, 24% người tiêu dùng chú trọng đến lối sống bền vững trong những kế hoạch ngắn hạn, cho thấy ảnh hưởng của xu hướng sống thân thiện với môi trường.

Công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic thế hệ thứ 7 đã giúp Trà Xanh Không Độ giảm trọng lượng chai PET tới 50%, từ 27 gr xuống còn 13,5 gr, tương đương lượng phát thải khí nhà kính CO2 giảm 20% trên mỗi chai sản phẩm.

Là một trong những nhà cung cấp hệ thống và thiết bị lớn nhất thế giới cho ngành thực phẩm và đồ uống, GEA liên tục cải tiến toàn diện công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic, hướng tới “cung cấp các giải pháp bền vững cho ngành công nghiệp dinh dưỡng và thực phẩm để bảo vệ thế hệ tương lai”.

Tập đoàn toàn cầu này cho biết trong thời gian tới, ở thế hệ thứ 8, công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic sẽ tiếp tục cải tiến để đáp ứng nhu cầu sản xuất xanh, sạch. GEA cam kết cải thiện liên tục lượng khí thải carbon và đang thúc đẩy một số phát triển nhằm giảm mức tiêu thụ tài nguyên.

Trà Xanh Không Độ được hàng triệu bạn trẻ yêu thích và sử dụng mỗi ngày để giảm stress, giải nhiệt cuộc sống.

Cụ thể, quá trình xử lý vô trùng cho phép các sản phẩm như Trà Xanh Không Độ có thể giữ được chất lượng ổn định trong thời gian dài mà không cần bảo quản lạnh, từ đó giảm chi phí năng lượng và hậu cần, giảm lượng khí thải carbon, đảm bảo loại bỏ các vi sinh vật có hại mà không cần chất bảo quản, tốt cho sức khỏe.

“Với công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic, Trà Xanh Không Độ là một trong những sản phẩm đồ uống đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn FDA của Hoa Kỳ. Thành tựu này có được nhờ áp dụng các giải pháp chiết rót vô trùng GEA có thể nâng cấp một cách dễ dàng ngay cả sau khi công nghệ đã được lắp đặt”, ông Vincent Mauer - Tổng giám đốc Công ty TNHH GEA Việt Nam và Philippines nhấn mạnh.

Tân Hiệp Phát và GEA tiếp tục trở thành đối tác chiến lược toàn diện để cung cấp các giải pháp bền vững cho các sản phẩm thức uống có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe.

Đến nay, không chỉ là đối tác lớn nhất của GEA tại Việt Nam, Tân Hiệp Phát còn là khách hàng lớn nhất sử dụng dây chuyền chiết rót vô trùng của GEA tại Đông Nam Á. Sự hợp tác giữa hai bên cũng là những bước tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp Việt trong việc hưởng ứng và đưa vấn đề Xanh vào trọng điểm hoạt động thông qua việc "giảm nâu - tăng xanh", nhằm tiến tới mục tiêu đưa phát thải ròng về mức bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam theo như lời cam kết và kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tại COP26.

“Kể từ khi chuyển giao dây chuyền đầu tiên cho Tân Hiệp Phát gần 20 năm trước, chúng tôi chưa bao giờ ngừng việc hợp tác. Gần hai thập kỷ trôi qua, hai bên luôn làm việc, sáng tạo và tìm tòi để đạt được kết quả tối ưu cuối cùng”, ông Luigi Bonzanini - Giám đốc Kinh doanh, Tiếp thị và Quản lý dự án toàn cầu của GEA Procomac cho biết.

Trà Xanh Không Độ là một trong những sản phẩm đồ uống đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn FDA của Hoa kỳ và đang xuất khẩu tới khoảng 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sự hợp tác giữa GEA và Tân Hiệp Phát trong gần 2 thập kỷ qua đã góp phần thay đổi ngành đồ uống Việt Nam với các sản phẩm thức uống tốt cho sức khỏe, trong đó Trà Xanh Không Độ là một sản phẩm tiêu biểu được hàng triệu người trẻ yêu thích và sử dụng mỗi ngày để giảm căng thẳng, mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.