Kỷ niệm 66 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi: Khơi dậy khát vọng đổi mới 16/01/2026 15:40

(PLO)- Kỷ niệm 66 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi không chỉ là ôn lại lịch sử hào hùng mà còn khẳng định tinh thần Đồng Khởi tiếp tục là động lực phát triển hôm nay.

Ngày 16-1, tại Khu di tích Đồng Khởi Bến Tre, UBND xã Đồng Khởi (tỉnh Vĩnh Long) long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17-1-1960 – 17-1-2026).

Đây là dịp ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của tinh thần Đồng Khởi trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Ông Nguyễn Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khởi giao việc cho các đơn vị đầu năm nhân buổi họp mặt. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khởi đã ôn lại chặng đường lịch sử của phong trào “Đồng khởi” năm 1960.

Cách nay 66 năm, thực hiện Nghị quyết số 15 về “tăng cường đoàn kết, kiên quyết đấu tranh giữ gìn hòa bình, thực hiện thống nhất nước nhà” và chủ trương của Hội nghị liên Tỉnh ủy Trung Nam Bộ, Tỉnh ủy Bến Tre đã lãnh đạo nhân dân vùng lên tiến hành cuộc Đồng Khởi lịch sử vào ngày 17-1-1960.

Cuộc Đồng khởi mở màn tại ba xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày (nay là xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long), nhanh chóng giành thắng lợi lớn.

Từ những điểm khởi đầu này, phong trào lan rộng ra toàn tỉnh, trở thành cao trào “Đồng khởi” như nước vỡ bờ trên khắp miền Nam, Tây Nguyên và một số địa phương Trung Trung Bộ. Sự kiện tạo bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh tinh thần Đồng khởi Bến Tre không chỉ là ký ức lịch sử mà cần tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh Vĩnh Long mới.

Theo bà Yến, tinh thần ấy phải trở thành động lực tinh thần, phương pháp hành động chung của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Điều này thể hiện ở sự đoàn kết, đồng thuận xã hội, khát vọng đổi mới, phát triển nhanh và bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Khởi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, địa phương vẫn giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Đại biểu tham dự buổi họp mặt trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức họp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Từ nền tảng truyền thống cách mạng, lãnh đạo tỉnh đề nghị xã Đồng Khởi tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương. Xã cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, việc kết hợp phát triển kinh tế với gìn giữ bản sắc văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được xác định là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài.