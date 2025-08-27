Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tỉnh Bến Tre trước đây 27/08/2025 20:09

(PLO)- Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long) vì thành tích xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.

Ngày 25-8, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 1684/QĐ-CTN, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long), vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực to lớn của địa phương trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là trong việc triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát – một nhiệm vụ mang giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần đảm bảo chỗ ở ổn định cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Với thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025", Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long) được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

1 hộ dân ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre cũ được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, trong nhiều năm qua, tỉnh luôn quan tâm đến công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát với phương châm “an cư thì lạc nghiệp”, huy động các nguồn lực để hỗ trợ 271.618 căn nhà (xây mới 236.188 căn, sửa chữa 35.430 căn) với tổng kinh phí 7.232,7 tỉ đồng. Riêng giai đoạn 2024 – 2025, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ 14.738 căn nhà, gồm xây mới 11.604 căn, sửa chữa 3.134 căn, với tổng kinh phí 894,4 tỉ đồng.

Trước khi sáp nhập tỉnh Bến Tre đã hoàn thành xóa 4.049 căn nhà tạm, nhà dột nát (đạt 100%)

Vĩnh Long tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025

Cụ thể, tỉnh đã hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ 2.108 căn (xây mới 542 căn, sửa chữa 1.566 căn), tổng kinh phí gần 94 tỉ đồng; hỗ trợ 6.237 căn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng kinh phí 283,3 tỉ đồng; xây dựng 92 căn nhà từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổng kinh phí trên 23 tỉ đồng. Ngoài ra, tỉnh còn huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ 6.301 căn nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 494 tỉ đồng, trong đó có sự đóng góp tích cực của cộng đồng bằng tiền, hiện vật và hàng ngàn ngày công lao động.

Kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát.