Lá lốt – Thảo dược dân gian hỗ trợ cải thiện bệnh trĩ 16/09/2025 18:48

(PLO)- Lá lốt từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Việt, không chỉ mang lại hương vị đặc trưng mà còn chứa nhiều giá trị chăm sóc sức khỏe. Trong y học cổ truyền, lá lốt thường được dùng để nấu ăn, sắc uống hoặc đắp ngoài giúp giảm đau nhức xương khớp, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện phong thấp.

Theo nghiên cứu năm 2021 của Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cho thấy tinh dầu lá lốt giàu piperin và flavonoid – hoạt chất có khả năng kháng viêm, giảm đau. Nhờ đặc tính này, lá lốt được dân gian và y học cổ truyền sử dụng như thảo dược hỗ trợ điều trị trĩ, giúp giảm sưng đau, hạn chế viêm nhiễm và cải thiện tình trạng khó chịu do bệnh gây ra.

Lá lốt – Vị thuốc dân gian quý trong y học cổ truyền

Lá lốt có tên khoa học Piper sarmentosum, thuộc họ Hồ tiêu (Piperaceae), là cây dây leo lâu năm phát triển mạnh tại các vùng nhiệt đới. Phần được sử dụng chính là lá tươi, thân non và chiết xuất từ toàn bộ cây. Cây lá lốt phân bố rộng khắp các tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Nam của Việt Nam.

Trong Đông y, lá lốt có vị cay, tính ấm, có công dụng tán hàn, trừ thấp, giảm đau và tiêu viêm. Các bài thuốc dân gian thường kết hợp lá lốt với các thảo dược khác để điều trị các tình trạng viêm nhiễm, đau nhức xương khớp và hỗ trợ tiêu hóa.

Cơ sở khoa học về tác dụng kháng viêm, giảm đau của lá lốt

Trong y học cổ truyền, lá lốt vốn được sử dụng để chữa các chứng đau nhức, sưng viêm. Phân tích thành phần cho thấy chiết xuất lá lốt chứa nhiều hợp chất sinh học quý như piperin, alkaloid, flavonoid và tinh dầu tự nhiên. Các hoạt chất này có khả năng ức chế enzyme gây viêm, giảm sưng đau và thúc đẩy liền vết thương, đặc biệt hữu ích cho những người gặp vấn đề về trĩ.

Theo đề tài “Khảo sát những thông số tối ưu cho quá trình chưng cất và thành phần hóa học tinh dầu lá lốt (Piper lolot C.DC)” của Nguyễn Thị Bích Thuyền và cộng sự tại Trường Đại học Cần Thơ, tinh dầu lá lốt giàu Myristicin (36,03%), Euasarone (32,03%) và β-Caryophyllene (9,11%). Các hợp chất này đã được chứng minh có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm, chống oxy hóa và giảm đau hiệu quả.

Các thí nghiệm tối ưu hóa điều kiện chưng cất cho thấy tinh dầu chiết xuất từ lá lốt trưởng thành có chất lượng ổn định, ít bị oxy hóa. Trong thành phần, β-Caryophyllene và Myristicin giữ vai trò chính trong việc giảm sưng, chống viêm và làm dịu tổn thương búi trĩ. Bên cạnh đó, Apioline và γ-Elemene giúp tăng cường độ bền thành mạch, hạn chế chảy máu. Những kết quả này tạo nền tảng khoa học vững chắc cho việc ứng dụng lá lốt trong hỗ trợ chữa bệnh trĩ bằng lá lốt.

Kết quả phân tích hóa học và thực nghiệm cũng khẳng định tinh dầu lá lốt mang lại tác động toàn diện – vừa kháng khuẩn, chống viêm, giảm sưng đau, vừa bảo vệ thành mạch, hạn chế viêm loét và hỗ trợ co búi trĩ. Đây chính là nền tảng vững chắc cho việc sử dụng lá lốt trong các phương pháp dân gian, đồng thời mở ra hướng phát triển các sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh trĩ từ thảo dược.

Dựa trên cơ sở đó, COTRIPro đã kết hợp lá lốt cùng nhiều thảo dược quý, tạo nên giải pháp an toàn – hiệu quả, giúp cải thiện tình trạng trĩ ở giai đoạn nhẹ và trung bình. Nhờ vậy, COTRIPro trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho những ai tìm kiếm phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên.

COTRIPro - Thương hiệu Quốc gia được Bộ công thương vinh danh

Trong suốt hành trình phát triển, COTRIPro đã khẳng định vị thế bằng các thành tựu nổi bật, phản ánh sự cam kết đối với chất lượng và sức khỏe cộng đồng.

1. Giải thưởng chất lượng hàng đầu: Năm 2020, sản phẩm COTRIPro được trao tặng Huy chương Vàng “Vì Sức khỏe Cộng đồng” do Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam xét duyệt, và tiếp tục được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia năm 2024.

2. Tiêu chuẩn sản xuất quốc tế: COTRIPro tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế, được chứng nhận bởi các danh hiệu quan trọng như GMP (Thực hành sản xuất tốt) và ISO/IEC 17025 (Tiêu chuẩn phòng thí nghiệm), đảm bảo quy trình sản xuất và kiểm định luôn được kiểm soát chặt chẽ.

3. Cam kết về chất lượng và độ an toàn: Các giải thưởng và chứng nhận trên là minh chứng cho chất lượng, độ an toàn và hiệu quả vượt trội của COTRIPro, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho người tiêu dùng.

Những chứng nhận này cho thấy toàn bộ quy trình sản xuất và kiểm định của COTRIPro đều được kiểm soát chặt chẽ, mang lại sự an tâm cho người tiêu dùng.

>>Cotripro - Sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh trĩ đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh

● Trụ sở chính: Số 3, ngõ 2, phố Thọ Tháp, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

● Tổng đài miễn cước: 1800.6293.

● Email: cotriprogel@gmail.com

Website: https://cotripro.com/

***Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hiệu quả nhanh hay chậm phụ thuộc vào cơ địa mỗi người.