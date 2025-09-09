Lâm Đồng: Chấn chỉnh xe biển số xanh vượt ẩu, vi phạm giao thông 09/09/2025 15:16

(PLO)- Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, nhiều trường hợp xe mang biển số xanh thuộc các cơ quan của tỉnh vi phạm giao thông gây bức xúc dư luận.

Ngày 8-9, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn gởi Công an tỉnh; các sở, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu yêu cầu chấn chỉnh và thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Một xe mang biển số xanh của tỉnh Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) gây tai nạn giao thông. Ảnh: PN

Theo đó, tình hình trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) trong 8 tháng năm 2025 giảm cả số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm về TTATGT trên một số tuyến, địa bàn còn xảy ra phổ biến và là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT còn cao, dẫn đến kết quả kéo giảm TNGT chưa bền vững (giai đoạn từ 1-7-2025 đến 31-7-2025, số người chết do TNGT tăng 12,5%, 45/40 người).

Đáng chú ý, qua hệ thống camera giám sát giao thông và người dân trực tiếp ghi hình, phản ánh..., ghi nhận nhiều trường hợp xe ô tô công vụ mang biển số xanh thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vi phạm quy định về giao thông đường bộ với các lỗi điển hình như: Vượt xe sai quy định, vượt xe trong trường hợp không được vượt,... gây bức xúc dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, một số công trình giao thông thi công chậm tiến độ, để máy móc, hố ga, mương nước không che chắn gây mất an toàn giao thông.

Nhằm chấn chỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35/CT-TTg về xử lý cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm…

Các sở, ban ngành, đoàn thể, chính quyền xã, phường, đặc khu có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm, nhất là đối với lái xe công vụ (mang biển số xanh) vì phạm các quy định về TTATGT, sử dụng đèn, còi ưu tiên không đúng quy định.

Quy trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nếu để CBCCVC vi phạm các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như: Vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, vượt xe sai quy định, không nhường đường cho xe ưu tiên, xe xin vượt theo đúng quy định, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông....

CSGT Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) kiểm tra xe gắn biển số xanh giả mạo và lắp đèn còi ưu tiên trái phép. Ảnh: PN

Nghiêm cấm các cơ quan, ban, ngành lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên, đối với các loại xe không thuộc quy định; nghiêm cấm người đứng đầu, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương can thiệp, tác động vào quá trình xử lý hành vi vi phạm TTATGT của lực lượng chức năng và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm về TTATGT.

Sở Xây dựng tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh để kịp thời khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông đường bộ, xây dựng phương án tổ chức lại giao thông phù hợp; nghiên cứu đề xuất phát triển quy hoạch địa phương đảm bảo phát triển cân đối, hài hoà, tổng thể giữa các lĩnh vực; hoàn thiện quy hoạch đô thị gắn với quy hoạch giao thông.

Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong phát hiện xử lý vi phạm hành chính, thường xuyên thông báo danh sách các phương tiện "phạt nguội" vi phạm TTATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ trong cán bộ, công nhân viên chức và Nhân dân trên địa bàn.

Huy động lực lượng, phương tiện tổ chức các đợt cao điểm, kế hoạch chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trên các tuyến đường quốc lộ, tuyến đường huyết mạch trên tinh thần thượng tôn pháp luật “không có vùng cấm, không có ngoại lệ"…