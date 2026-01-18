Lãnh tụ Tối cao Khamenei cáo buộc ông Trump chỉ đạo biểu tình Iran làm hàng nghìn người thiệt mạng 18/01/2026 06:10

(PLO)- Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei quy trách nhiệm cho Tổng thống Donald Trump về làn sóng biểu tình ở Iran vốn làm hàng nghìn người thiệt mạng.

Ngày 17-1, Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei quy trách nhiệm cho Tổng thống Donald Trump về làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần ở Iran, theo kênh Al Mayadeen.

“Chúng tôi coi tổng thống Mỹ là tội phạm vì những thương vong, thiệt hại và sự vu khống mà ông ta gây ra cho dân tộc Iran” - ông Khamenei nói, cho rằng Mỹ đã hậu thuẫn cho âm mưu biểu tình ở Iran như bước mở đầu cho một hành động lớn hơn.

“Chúng ta đã dập tắt âm mưu gây loạn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Mỹ phải bị quy trách nhiệm” - Lãnh tụ Tối cao Iran nhấn mạnh.

Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: WANA

Ông Khamenei nói thêm rằng điểm khác biệt của âm mưu này so với các âm mưu trước đây ở Iran là “việc tổng thống Mỹ trực tiếp can thiệp, đưa ra đe dọa, khuyến khích và hậu thuẫn những kẻ gây rối”.

Theo ông Khamenei, chính quyền Iran “sẽ không kéo đất nước vào chiến tranh, nhưng cũng sẽ không để các tội phạm trong nước hay quốc tế thoát khỏi trừng phạt”.

Nhà lãnh đạo Iran cho biết “vài nghìn người đã thiệt mạng” trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc, được xem là làn sóng bất ổn nghiêm trọng nhất của Iran trong nhiều năm. Ông cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau tổ chức bạo lực.

“Những kẻ liên quan Israel và Mỹ đã gây thiệt hại lớn và giết hại vài nghìn người” - ông Khamenei nói, đồng thời cáo buộc những người biểu tình bạo loạn đã phóng hỏa, phá hoại tài sản công và kích động hỗn loạn.

Không lâu sau bài phát biểu của ông Khamenei, ông Trump kêu gọi chấm dứt 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ tối cao Iran.

“Đã đến lúc tìm kiếm một ban lãnh đạo mới cho Iran” - ông Trump nói với tờ POLITICO.

Các cuộc biểu tình bùng phát từ ngày 28-12-2025 do khó khăn kinh tế, sau đó lan rộng thành phong trào phản đối trên toàn quốc.

Ông Trump nhiều lần đe dọa can thiệp, trong đó có việc cảnh báo sẽ có “hành động rất mạnh mẽ” nếu Iran xử tử người biểu tình.

Tuy nhiên, ông Trump ngày 16-1 cảm ơn giới lãnh đạo Tehran, nói rằng họ đã hủy bỏ các vụ treo cổ hàng loạt. Iran khẳng định “không có kế hoạch treo cổ ai”.