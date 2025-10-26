Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công rực rỡ 26/10/2025 18:46

(PLO)- Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, trong 2 ngày 25 và 26-10, có 72 nước ký Công ước Hà Nội, đây là tiền đề quan trọng để công ước sớm được thực thi, mang lại an ninh, an toàn trên không gian mạng cho các quốc gia thành viên.

Chiều 26-10, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Minh Vũ Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; Thiếu tướng Lê Xuân Minh Cục trưởng Cục An ninh mạng và sử dụng công nghệ cao Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - chánh văn phòng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Thắng – vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Ngoại giao chủ trì cuộc họp báo quốc tế, thông báo kết quả của Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Hà Nội.

Cuộc họp báo có sự tham gia của các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế, phóng viên trong và ngoài nước.

Toàn cảnh họp báo quốc tế hôm nay. Ảnh: NGỌC DIỆP

Hình mẫu của hợp tác liên ngành trong tổ chức sự kiện quốc tế

Phát biểu mở đầu họp báo, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, cho biết về những con số vô cùng ấn tượng của lễ mở ký: Trong 2 ngày của sự kiện, lễ mở ký đón hơn 2.500 đại biểu đến từ 110 quốc gia, 150 tổ chức quốc tế, khu vực, tư nhân cùng với hơn 50 cơ quan nghiên cứu. "Đây là con số vượt dự báo của ban tổ chức, thể hiện sự quan tâm rộng rãi và thực chất của cộng đồng quốc tế cũng như bạn bè quốc tế đối với sự kiện được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam”- ông nói.

Cũng theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, lễ mở ký nhận được sự quan tâm lớn từ cơ quan thông tấn báo chí lớn trong và ngoài nước: Đã có hơn 400 phóng viên từ 189 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế tham dự. "Sự hiện diện của các cơ quan báo chí đã giúp sự kiện lễ mở ký và hội nghị quốc tế đến với công chúng một cách đầy đủ, toàn diện, nhanh chóng và trọn vẹn nhất"- Thứ trưởng thông tin.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: NGỌC DIỆP

Sự kiện cũng được truyền tải trên hệ thống truyền hình trực tiếp trên hệ thống web TV của Liên hợp quốc, tạo cơ hội tiếp cận, lan tỏa đến các quốc gia, hệ thống các cơ quan của Liên hợp quốc, thông qua các kênh phiên dịch 6 ngôn ngữ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức sự kiện với đầy đủ 6 ngôn ngữ của Liên hợp quốc.

Trong 2 ngày 25 và 26-10, đã có 72 nước ký kết công ước. Trong đó có 19 nước tại châu Á – Thái Bình Dương, 21 quốc gia châu Phi, 19 quốc gia EU, 12 quốc gia Mỹ La tinh. Theo thông tin của Liên hợp quốc, đây là một trong những lễ mở ký lớn nhất trong 10 năm qua.

Tại phiên thảo luận toàn thể, hội nghị nhận được 71 lượt phát biểu của các quốc gia, tổ chức quốc tế, các tập đoàn công nghệ với nhiều ý kiến phát biểu quan trọng và có ý nghĩa với quá trình triển khai công ước sắp tới (8 hội thảo và tọa đàm chuyên đề; 37 sự kiện bên lề).

Bên cạnh đó, các trưởng đoàn tham dự lễ mở ký đã có các hoạt động quan trọng với lãnh đạo của Đảng và Nhà nước bao gồm buổi gặp mặt với Tổng bí thư Tô Lâm, chiêu đãi trọng thể của Chủ tịch nước Lương Cường và họp báo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Các đoàn đại biểu quốc tế đánh giá rất cao các ý kiến, quan điểm, quyết tâm của Việt Nam về công ước nói riêng và định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững nói chung trong đó có công nghệ mạng.

Công tác tổ chức và lễ tân trước, trong sự kiện được LHQ đánh giá bài bản, chuyên nghiệp, trọng thị, chu đáo, thể hiện sự mến khách của Việt Nam. Công tác an ninh trật tự đảm bảo tuyệt đối an toàn.

"Thành công của sự kiện lần này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với tinh thần chủ động của Bộ Công an và các bộ ban ngành liên quan, Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội. Thành công của sự kiện lần này có thể coi là hình mẫu hợp tác liên ngành trong tổ chức các sự kiện quốc tế"- Thượng tướng khẳng định.

Ba thành công nổi bật của lễ mở ký Công ước Hà Nội

Theo Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, an ninh mạng, tội phạm mạng là vấn đề vô cùng nhức nhối trên toàn cầu và đại diện các nước, các phái đoàn tham dự đều nhận thấy, thừa nhận những mối nguy này.

Với 72 nước đã ký kết, các quốc gia sẽ sớm phê chuẩn, đảm bảo công ước có hiệu lực và thực thi sớm.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: NGỌC DIỆP

Thứ hai, bên cạnh lễ mở ký là nhiều hội thảo cấp cao, nhất trí về sự cần thiết của việc hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng và việc thực thi hợp tác quốc tế là vô cùng quan trọng, bởi tội phạm mạng là vấn đề toàn cầu, phi biên giới.

Thứ ba, lễ mở ký và hội nghị cấp cao được các đại biểu nhìn nhận là thu hẹp khoảng cách, nâng cao, chia sẻ nguồn lực... về công nghệ, công nghệ số nói riêng cũng như tội phạm mạng nói chung với các quốc gia đang phát triển.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, 5 năm qua, Liên hợp quốc đã dẫn dắt và các quốc gia thành viên đã vô cùng nỗ lực để cùng hướng tới mục tiêu chung. Việc mở ký công ước này tạo ra bước ngoặt trong phòng chống tội phạm mạng, nâng cao chủ nghĩa đa phương.

Việc mở ký này góp phần thúc đẩy tăng vị thế quốc tế của Việt Nam. Hà Nội từ nay không chỉ là thành phố vì hòa bình mà là còn là thành phố của những công ước quốc tế.

Lễ mở ký giúp nâng cao vị thế của Việt Nam, thực hiện chủ trương không chỉ tham gia mà dẫn dắt và định hình các vấn đề trong các vấn đề đa phương, góp trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết các thách thức rất lớn của thế giới và Việt Nam.

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn đã được thực hiện xuất sắc

Còn theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - chánh văn phòng Bộ Công an, công tác đảm bảo an ninh an toàn cho sự kiện này đảm bảo không để ra sơ suất, đảm bảo thành công cho sự kiện.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - chánh văn phòng Bộ Công an. Ảnh: NGỌC DIỆP

Với sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và tiểu ban an ninh trật tự, tiểu ban đã ban hành đề án an ninh trật tự bao quát tổng thể.

Bộ Công an triển khai hàng trăm phương án đảm bảo an ninh an toàn tại các sự kiện, bảo vệ yếu nhân, bảo đảm an ninh an toàn từ sân bay, phòng cháy chữa cháy, phương án phòng chống khủng bố kể cả trên không gian mạng, rà soát đánh giá tình hình cho các hoạt động, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan tình báo các nước. Từ đó tạo ra thế trận liên hoàn từ sân bay đến tuyến đường, địa điểm tổ chức sự kiện.

Lực lượng công an triển khai chặt chẽ, thường xuyên trao đổi với cơ quan tình báo an ninh các nước nhằm xử lý kịp thời tình huống phát sinh. Triển khai trên 10.000 chiến sỹ phối hợp chặt chẽ với Quân đội và các lực lượng, đảm bảo đúng các mục tiêu đã được đề ra của Bộ Công an và ban chỉ đạo quốc gia, đảm bảo an ninh an toàn, nhưng vẫn đảm bảo thông thoáng cho các đại biểu, phóng viên tham gia sự kiện, qua đó đóng góp vào thành công chung của sự kiện.

Chia sẻ về việc Bộ Công an sẽ phối hợp thể nào để cụ thể hóa các cam kết trong Công ước Hà Nội, Thiếu tướng Lê Xuân Minh cho biết: Bộ Công an cùng Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp cùng các bộ ngành, cơ quan có liên quan đẩy nhanh sớm nhất quá trình phê chuẩn công ước, nhằm đưa công ước phù hợp với pháp luật Việt Nam, đưa công ước sớm nhất triển khai tại Việt Nam, cùng với Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan có liên quan của Liên hợp quốc để đảm bảo thực thi công ước. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Liên hợp quốc để tuyên truyền thực thi có hiệu quả nhất nội dung trong công ước, Việt Nam trở thành quốc gia cùng Liên hợp quốc triển khai hiệu quả nhất công ước này”.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh Cục trưởng Cục An ninh mạng và sử dụng công nghệ cao Bộ Công an. Ảnh: NGỌC DIỆP

Kết thúc phát biểu, Thiếu tướng Lê Xuân Minh khẳng định: Thông điệp của Bộ trưởng Bộ Công an khi kết thúc bài phát biểu, nhấn mạnh rằng, công nghệ dành cho con người, chuyển đổi số dành cho hòa bình. Cùng tin tưởng rằng với công ước chống tội phạm mạng lần này, không một quốc gia nào bị bỏ lại phía sau. Các quốc gia chung tay có môi trường hòa bình, ổn định, phát triển trên không gian mạng.