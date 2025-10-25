Thủ tướng Phạm Minh Chính: Công ước Hà Nội là sự kiện có ý nghĩa lịch sử 25/10/2025 18:08

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Hà Nội là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang đối mặt nhiều thách thức trên phạm vi thế giới.

Chiều 25-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đồng chủ trì họp báo về Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres tới dự họp báo về Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Hà Nội. Ảnh: VGP

Chống tội phạm mạng: Vấn đề chung của nhiều quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Tổng Thư ký và Liên hợp quốc đã nỗ lực củng cố, tăng cường đoàn kết quốc tế và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương trên thế giới trong bối cảnh khó khăn thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NGỌC DIỆP

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc tổ chức Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội, tuy ngoài trụ sở Liên hợp quốc, nhưng thu hút đại diện của hơn 100 quốc gia và đến thời điểm này đã có khoảng 70 quốc gia ký Công ước cho thấy tinh thần trách nhiệm cao, cũng như tầm quan trọng và sự quan tâm của thế giới với vấn đề này; đồng thời thể hiện vai trò, vị trí, tầm quan trọng, ảnh hưởng và uy tín của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, chống tội phạm mạng là vấn đề không của riêng một quốc gia nào, không của riêng người nào mà có tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu.

Vì vậy, ông cho rằng phải đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi đoàn kết quốc tế, vì không có quốc gia, người nào an toàn nếu còn quốc gia khác, người khác mất an toàn, bị đe dọa về an ninh mạng.

Tội phạm mạng tác động rất xấu không chỉ tới kinh tế, vật chất, mà còn cả tới tâm lý, tinh thần người dân, đời sống văn hóa.

Thủ tướng chia sẻ thời gian qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam vẫn đứng vững, tiếp tục ổn định và phát triển, ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho người dân và góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Năm 2025, Việt Nam dự kiến đạt tăng trưởng GDP trên 8%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Việt Nam giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; trong đó, đã đạt những kết quả tích cực, khẳng định vị thế trong nhóm 46 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng, được quốc tế đánh giá là "kiểu mẫu", có cam kết và năng lực an ninh mạng cao (xếp thứ 16 thế giới; xếp thứ 3 ASEAN; xếp thứ 4 châu Á - Thái Bình Dương).

Cho biết Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Liên hợp quốc đã tin tưởng trao cho Việt Nam vinh dự và trách nhiệm thực hiện sứ mệnh tổ chức Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng.

Toàn cảnh sự kiện họp báo của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: NGỌC DIỆP

Công cụ pháp lý mới để phòng chống tội phạm mạng

Về phần mình, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cảm ơn Việt Nam đã dành sự đón tiếp nồng hậu. Ông đánh giá đây là thời khắc lịch sử và càng có ý nghĩa khi diễn ra ở Việt Nam – một trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ và ngày càng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử trên thế giới, một đất nước rất hứa hẹn về tiềm năng số, nhưng cũng đi kèm các thách thức.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: NGỌC DIỆP

Theo Tổng Thư ký, mỗi ngày, các cuộc tấn công mạng đã tạo ra những hậu quả khôn lường nhưng chưa có một quy tắc phòng chống thống nhất trên toàn cầu. Do đó, Công ước mang lại công cụ mới để ngăn ngừa và chống lại các loại tội phạm mạng. Đồng thời, đảm bảo quyền con người, quyền trẻ em, kiểm soát luồng lưu thông xuyên biên giới, tạo ra mạng lưới hợp tác 24/7 để các quốc gia duy trì thông tin và lấy lại những tài sản bị đánh cắp, bảo vệ các nạn nhân.

Ông nhấn mạnh Công ước sẽ là một trụ cột quan trọng để bảo vệ con người trong thế giới số, thiết lập lại công lý số trong những năm tới. Đây cũng không chỉ là một công cụ pháp lý mà còn là lời hứa rằng mọi quốc gia, mọi tổ chức sẽ được bảo vệ trước tội phạm mạng, mang lại giải pháp đối với những vấn đề phức tạp nhất.

Sau lễ ký, các quốc gia sẽ tiến hành phê chuẩn Công ước, đi kèm với các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực, đầu tư để đưa Công ước đi vào thực tiễn.

Cho biết Liên hợp quốc sẽ hỗ trợ các hoạt động này, Tổng Thư ký một lần nữa cảm ơn Việt Nam vì hoạt động chủ trì sự kiện, cũng như vai trò tiên phong trên các diễn đàn quốc tế.

"Công ước này sẽ bảo vệ tất cả chúng ta" - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nói.