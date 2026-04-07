Lịch sử hình thành và vị thế của Đồng Hồ Hải Triều 07/04/2026 11:18

(PLO)- Năm 2026, bước sang cột mốc 35 năm, Đồng Hồ Hải Triều tiếp tục được nhắc đến như một tên tuổi quen thuộc và uy tín trên thị trường bán lẻ đồng hồ Việt Nam.

Hành trình 35 năm: Từ cửa hàng nhỏ đến hệ thống bán lẻ Đồng Hồ Hải Triều

Khởi đầu từ một cửa hàng nhỏ trên đường Âu Cơ, phường Tân Hoà, TP. HCM vào năm 1991 (hiện vẫn còn hoạt động), Đồng Hồ Hải Triều đã trải qua hơn 3 thập kỷ phát triển bền bỉ để trở thành hệ thống bán lẻ uy tín hàng đầu.

Sớm nhận thấy tiềm năng to lớn từ ngành hàng đồng hồ, nhà sáng lập thương hiệu - doanh nhân Nguyễn Thị Phương đã kiên định với triết lý kinh doanh bền vững, chỉ phân phối đồng hồ chính hãng. Sự nhiệt huyết và tầm nhìn chiến lược đó đã giúp Hải Triều hái “trái ngọt” khi thị trường đồng hồ Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trong 10 năm trở lại đây.

Năm 2020, khi thị trường đồng hồ Việt Nam chứng kiến sự sụt giảm do đại dịch và nhiều đại lý nhỏ lẻ phải thu hẹp quy mô hoạt động. Hải Triều vẫn mở thêm 4 cửa hàng mới, đồng thời duy trì được mức tăng trưởng 5%. Con số này phản ánh nền tảng tài chính vững chắc cùng khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động của thị trường.

Từ một cửa hàng duy nhất, đến nay Hải Triều đã mở rộng mạng lưới thành chuỗi 36 showroom (bao gồm đồng hồ, kính mắt và trung tâm bảo dưỡng) khắp các tỉnh thành trọng điểm trên cả nước như TP. HCM, Cần Thơ, Long Xuyên, Đồng Nai, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hoà… từng bước khẳng định quy mô và độ phủ trên thị trường bán lẻ đồng hồ tại Việt Nam.

Hệ thống showroom Hải Triều hiện diện tại nhiều tỉnh thành lớn, phản ánh năng lực tăng trưởng bền vững của thương hiệu trên toàn quốc.

Hải Triều là đối tác chiến lược của những "gã khổng lồ"

Nối tiếp đà tăng trưởng, Đồng Hồ Hải Triều trở thành đối tác chiến lược của hơn 30 thương hiệu quốc tế - trong đó có những thương hiệu được phân phối độc quyền như Titoni, Koi, Doxa, Saga cùng các tên tuổi nổi tiếng như Longines, Mido, Rado, Certina hay Casio, Citizen, Seiko, Orient, Daniel Wellington…

Toàn bộ sản phẩm phân phối qua hệ thống Hải Triều đều được cam kết là hàng chính hãng loại 1, trải qua quá trình QC (Quality Control) chặt chẽ 2 bước và đi kèm đầy đủ hộp, sổ, thẻ bảo hành quốc tế, đem đến cho khách hàng sự an tâm tuyệt đối về chất lượng sản phẩm.

Ghé thăm bất kỳ showroom nào trong chuỗi Hải Triều, điều dễ nhận thấy đầu tiên là sự đồng nhất trong trải nghiệm, từ vị trí mặt tiền tại những tuyến đường thương mại sầm uất, không gian mua sắm sang trọng, được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế cho đến văn hoá phục vụ 5C (tiêu chuẩn riêng của Hải Triều) đến cho khách hàng.

Những giải thưởng quốc tế khẳng định đẳng cấp của Hải Triều

Năm 2025, Hải Triều được vinh danh trong Top 100 thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương - giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho nền kinh tế khu vực, sở hữu năng lực cạnh tranh cao và duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững qua các năm. Đây không đơn thuần là danh hiệu mà là sự bảo chứng cho sứ mệnh mang “Quyền Được An Tâm” đến cho khách hàng.

Ngoài vai trò là đại lý uỷ quyền, Hải Triều còn được Orient vinh danh “Đại lý xuất sắc” dựa trên các tiêu chí: chất lượng trưng bày, dịch vụ đạt chuẩn, doanh số và uy tín phân phối.

Hải Triều tự hào được vinh danh "Đại lý Xuất sắc" từ Orient - Thương hiệu đồng hồ quốc dân đến từ Nhật Bản.

Tương tự với Seiko, hệ thống cũng nằm trong số ít đơn vị đáp ứng tiêu chuẩn Seiko Salon để phân phối độc quyền các dòng King Seiko, Presage và Prospex - những dòng sản phẩm chưa được mở bán rộng rãi tại Việt Nam do yêu cầu khắt khe về trưng bày và danh mục sản phẩm.

Đồng Hồ Hải Triều và chiến lược đa kênh toàn diện trong kỷ nguyên số

Song song với việc mở rộng hệ thống cửa hàng, Đồng Hồ Hải Triều cũng đẩy mạnh hiện diện trên nền tảng số. Từ website, YouTube đến TikTok, Facebook, Instagram, Threads hay Zalo OA, thương hiệu này đang xây dựng một hệ sinh thái tiếp cận khách hàng theo hướng đa điểm chạm, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, so sánh và tư vấn trên nhiều kênh khác nhau.

Cách hiện diện đồng bộ trên cả online lẫn offline cho thấy Hải Triều không chỉ mở rộng về quy mô, mà còn thích nghi rõ hơn với hành vi mua sắm mới của người tiêu dùng.

Nhìn từ chặng đường phát triển hơn ba thập kỷ, Đồng Hồ Hải Triều là một trường hợp đáng chú ý trong lĩnh vực bán lẻ đồng hồ chính hãng tại Việt Nam.

Từ nền tảng hình thành ban đầu đến quá trình mở rộng hệ thống, hợp tác với các thương hiệu quốc tế và thích ứng với xu hướng bán lẻ đa kênh, doanh nghiệp này đang cho thấy cách một thương hiệu nội địa từng bước xây dựng vị thế trên thị trường bằng năng lực vận hành, độ phủ và mức độ nhận diện ngày càng rõ hơn.