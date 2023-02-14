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Lịch tư vấn pháp luật miễn phí

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(PLO)- Lịch tư vấn pháp luật miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM.

- Lịch tư vấn pháp luật miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM

(Từ ngày 13 đến 17-2)

Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ.

Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 13-2:

Sáng: Luật sư (LS) TRẦN CÔNG LY TAO (hình sự, dân sự,

kinh tế).

Thứ Tư, 15-2:

Sáng: LS LÊ THỊ CÔNG DANH (dân sự, hình sự).

Thứ Sáu, 17-2:

Sáng: LS TRẦN HẢI ĐỨC (dân sự, hình sự, xuất nhập cảnh).

- Lịch tư vấn của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM

(Từ ngày 13 đến 17-2)

Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

Địa điểm: 470 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP.HCM.

Thứ Hai, 13-2:

Sáng: Trợ giúp viên (TGV): TRẦN ĐỒNG MINH NGỌC KIM KHÁNH

PHAN THỊ NGỌC THANH (trực tại TAND Quận 10).

LS: NGUYỄN KHẮC HIẾU, TRỊNH CÔNG MINH.

Chiều: LS: TRẦN VÂN LINH, LÊ NGÔ PHƯƠNG THANH, TRẦN MINH HOÀNG.

Thứ Ba, 14-2:

Sáng: PGĐ-TGV: TRẦN MINH HUỆ.

LS: NGUYỄN ĐỊNH TƯỜNG, NGUYỄN TUYẾT THÙY DƯƠNG.

Chiều: LS: BÙI THỊ HỒNG VÂN, NGHIÊM XUÂN LÝ.

Thứ Tư, 15-2:

Sáng: TGV: NGUYỄN THANH GIANG.

LS: BÙI THỚI VINH; TRẦN BÌNH LUẬN.

Chiều: LS: LÊ CẨM PHƯƠNG, TRẦN NGỌC KIM CƯƠNG.

Thứ Năm, 16-2:

Sáng: TGV: TRẦN THỊ HỢI.

LS: HUỲNH KHẮC THUẬN, HUỲNH VĂN PHỤC.

Chiều: LS: HOÀNG CÔNG KHANH, LÊ HỮU TÁM.

Thứ Sáu, 17-2:

Sáng: GĐ-TGV: HUỲNH TẤN ĐẠT (trực tư vấn, tiếp dân).

LS: ĐOÀN TRỌNG NGHĨA, VŨ QUỐC TOẢN.

Chiều:

TGV: NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ

NGUYỄN THANH GIANG (trực tại TAND quận 5).

LS: VŨ ANH TUẤN, HUỲNH TRỌNG NGHĨA.

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