- Lịch tư vấn pháp luật miễn phí của báo Pháp Luật TP.HCM
(Từ ngày 13 đến 17-2)
Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ.
Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.
Thứ Hai, 13-2:
Sáng: Luật sư (LS) TRẦN CÔNG LY TAO (hình sự, dân sự,
kinh tế).
Thứ Tư, 15-2:
Sáng: LS LÊ THỊ CÔNG DANH (dân sự, hình sự).
Thứ Sáu, 17-2:
Sáng: LS TRẦN HẢI ĐỨC (dân sự, hình sự, xuất nhập cảnh).
- Lịch tư vấn của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM
(Từ ngày 13 đến 17-2)
Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.
Địa điểm: 470 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP.HCM.
Thứ Hai, 13-2:
Sáng: Trợ giúp viên (TGV): TRẦN ĐỒNG MINH NGỌC KIM KHÁNH
PHAN THỊ NGỌC THANH (trực tại TAND Quận 10).
LS: NGUYỄN KHẮC HIẾU, TRỊNH CÔNG MINH.
Chiều: LS: TRẦN VÂN LINH, LÊ NGÔ PHƯƠNG THANH, TRẦN MINH HOÀNG.
Thứ Ba, 14-2:
Sáng: PGĐ-TGV: TRẦN MINH HUỆ.
LS: NGUYỄN ĐỊNH TƯỜNG, NGUYỄN TUYẾT THÙY DƯƠNG.
Chiều: LS: BÙI THỊ HỒNG VÂN, NGHIÊM XUÂN LÝ.
Thứ Tư, 15-2:
Sáng: TGV: NGUYỄN THANH GIANG.
LS: BÙI THỚI VINH; TRẦN BÌNH LUẬN.
Chiều: LS: LÊ CẨM PHƯƠNG, TRẦN NGỌC KIM CƯƠNG.
Thứ Năm, 16-2:
Sáng: TGV: TRẦN THỊ HỢI.
LS: HUỲNH KHẮC THUẬN, HUỲNH VĂN PHỤC.
Chiều: LS: HOÀNG CÔNG KHANH, LÊ HỮU TÁM.
Thứ Sáu, 17-2:
Sáng: GĐ-TGV: HUỲNH TẤN ĐẠT (trực tư vấn, tiếp dân).
LS: ĐOÀN TRỌNG NGHĨA, VŨ QUỐC TOẢN.
Chiều:
TGV: NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ
NGUYỄN THANH GIANG (trực tại TAND quận 5).
LS: VŨ ANH TUẤN, HUỲNH TRỌNG NGHĨA.