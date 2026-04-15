Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII làm nên những điều đặc biệt 15/04/2026 13:47

(PLO)- Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 đã khép lại, ghi nhận nhiều đổi mới trong tổ chức và xu hướng phát triển nội dung phát thanh trong môi trường số.

Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII diễn ra tối 11-4 tại quảng trường 30-10 (Quảng Ninh), thay vì tổ chức trong hội trường như các kỳ trước.

Chương trình được dàn dựng theo hình thức biểu diễn ngoài trời, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và công nghệ trình chiếu.

Theo Ban tổ chức, sự kiện thu hút đông đảo công chúng tham dự; số liệu từ các nhà mạng ghi nhận gần 64.000 thuê bao tại khu vực trong thời gian diễn ra chương trình.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Tiến Sỹ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cho biết Liên hoan năm nay diễn ra trong bối cảnh báo chí đứng trước yêu cầu đổi mới để thích ứng với môi trường truyền thông đa nền tảng.

Liên hoan được tổ chức từ ngày 9 đến 13-4, với sự tham gia của 72 đoàn, gồm các cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình trên cả nước. Gần 350 tác phẩm thuộc nhiều thể loại được đưa vào vòng chung khảo.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức, việc tổ chức khai mạc ngoài trời là cách tiếp cận mới nhằm mở rộng không gian tiếp cận công chúng và tăng tính tương tác cho sự kiện.

Một điểm mới tại Liên hoan năm nay là việc đưa Podcast thành hạng mục chấm giải chính, với gần 100 tác phẩm tham gia.

Các tác phẩm podcast cho thấy sự thay đổi trong cách thể hiện, chú trọng kể chuyện, xử lý âm thanh và hướng tới công chúng trên nền tảng số.

Ông Andrew Davies, Trưởng ban Phát thanh của Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU), thành viên Hội đồng giám khảo, đánh giá các tác phẩm đã chú ý khai thác trải nghiệm thực tế của nhân vật, tạo sự gần gũi với người nghe.

Theo ông Ngô Thiệu Phong, Trưởng Tiểu ban Podcast, số lượng tác phẩm dự thi cho thấy loại hình này đang được nhiều cơ quan báo chí quan tâm, kể cả những đơn vị không có thế mạnh truyền thống về phát thanh.

Ở hạng mục phát thanh trực tiếp, nhiều chương trình bám sát các vấn đề thời sự, kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh.

Ông Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban giám khảo, cho biết các chương trình đã tăng cường tương tác với công chúng, trong đó nhiều chương trình được phát trực tiếp trên nền tảng số, thu hút lượng lớn người theo dõi và phản hồi.

Điều này cho thấy phát thanh đang mở rộng phương thức tiếp cận, không chỉ trên sóng truyền thống mà còn trên môi trường số.

Khép lại Liên hoan, các hoạt động chuyên môn và kết quả chấm giải cho thấy xu hướng đổi mới rõ nét trong cách làm phát thanh, từ nội dung đến hình thức thể hiện.

Với 72 đoàn tham dự và gần 350 tác phẩm dự thi, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tiếp tục là dịp để các đơn vị trao đổi nghiệp vụ, đồng thời phản ánh bước chuyển của phát thanh trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng.

