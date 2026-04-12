Phát thanh cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, giữ vững 'trận địa thông tin' 12/04/2026 10:17

Tối 11-4 tại Quảng trường 30/10, tỉnh Quảng Ninh, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII đã chính thức khai mạc.

Tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã có bài phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TT

PLO trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của ông Trịnh Văn Quyết:

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ninh.

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, những người làm phát thanh cả nước và toàn thể Nhân dân!

Hôm nay, trên vùng đất Quảng Ninh giàu truyền thống cách mạng, năng động và phát triển, tôi rất vui mừng tới dự Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17 - sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và văn hóa sâu sắc, góp phần thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cùng nhiều sự kiện trọng đại của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí, quý vị đại biểu, các thế hệ người làm phát thanh cả nước, bạn bè quốc tế và toàn thể Nhân dân lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe và những tình cảm tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đài phát thanh là công cụ hết sức quan trọng của Đảng và Chính phủ để chỉ đạo và động viên Nhân dân”, “Phải giữ gìn bằng được tiếng nói của Đảng, Chính phủ và Nhân dân trong mọi tình huống”. Những lời căn dặn đó vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng sự phát triển của phát thanh trong thời đại mới.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, “Tiếng nói Việt Nam” đã vang lên như biểu tượng thiêng liêng của độc lập dân tộc, mở ra dòng chảy thông tin cách mạng bền bỉ, kiên cường, phương tiện tuyên truyền sắc bén, cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và chuyển đổi số mạnh mẽ, phát thanh Việt Nam đã có những bước chuyển mình quan trọng, từ phương thức truyền thống sang hệ sinh thái đa nền tảng; mở rộng không gian phát sóng, đa dạng hóa nội dung, tiếp cận sâu rộng hơn tới công chúng.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống, tin cậy, nhanh nhạy, góp phần định hướng dư luận, lan tỏa giá trị tốt đẹp, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp; cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt; những thành quả của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII và Chương trình nghệ thuật "Thanh âm kỷ nguyên mới". Ảnh: TT

Do đó, phát thanh cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, giữ vững “trận địa thông tin”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17, với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn là diễn đàn quan trọng để định hình hướng phát triển của phát thanh Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Việc mở rộng nội dung, tăng cường yếu tố hội nhập quốc tế, đưa các sản phẩm phát thanh số vào hệ thống dự thi đã thể hiện rõ tư duy đổi mới, bắt kịp xu thế phát triển của thời đại.

Để Liên hoan thực sự lan tỏa giá trị, phát huy vai trò, đóng góp hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phát thanh trong thời gian tới, tôi đề nghị tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục khẳng định và giữ vững vai trò của phát thanh là tiếng nói chính thống của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Mỗi chương trình, mỗi tác phẩm phải truyền tải kịp thời, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

2. Nâng cao chất lượng nội dung theo hướng chính xác, hấp dẫn, nhân văn và có tính định hướng cao. Phát thanh không chỉ đưa tin mà phải dẫn dắt nhận thức, khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước.

3. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái phát thanh đa nền tảng; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để nâng cao chất lượng sản xuất, phân phối nội dung và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

4. Phát huy vai trò của phát thanh như một diễn đàn tin cậy của Nhân dân. Tăng cường lắng nghe, phản ánh trung thực, kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; góp phần hoàn thiện chính sách, củng cố đồng thuận xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

5. Quan tâm xây dựng đội ngũ những người làm phát thanh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ hiện đại. Đây là yếu tố quyết định chất lượng và uy tín của phát thanh trong giai đoạn mới.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Liên hoan Phát thanh toàn quốc là nơi hội tụ trí tuệ, tâm huyết và sáng tạo của những người làm nghề trên khắp mọi miền đất nước.

Tôi tin tưởng rằng Liên hoan lần thứ 17 sẽ thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Chúc các đồng chí và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17 thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn!.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.