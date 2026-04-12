Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII 12/04/2026 08:40

(PLO)- Khoảng 50.000 người dân và du khách đã tham dự Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII và Chương trình nghệ thuật Thanh âm kỷ nguyên mới.

Tối 11-4, tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII và Chương trình nghệ thuật Thanh âm kỷ nguyên mới với chủ đề Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Đánh giá cao chủ đề của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, khẳng định đây là chủ đề thể hiện quyết tâm và sự đồng hành của ngành phát thanh Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển của đất nước.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026. Ảnh: TT

Trong suốt chặng đường phát triển, Đài Tiếng nói Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, cùng với phát sóng truyền thống, phát thanh đã có mặt trên nền tảng số, lan tỏa rộng khắp, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén, kênh thông tin chủ lực, tiên phong, dẫn dắt, định hướng dư luận, phản ánh trung thực đời sống xã hội.

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, ông Trịnh Văn Quyết yêu cầu ngành phát thanh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò tiên phong, thích ứng linh hoạt với xu thế truyền thông hiện đại.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác báo chí, phát huy vai trò là tiếng nói tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; Đài Tiếng nói Việt Nam và cơ quan phát thanh các tỉnh thành, thành phố phải thực sự trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái phát thanh đa nền tảng, đa phương tiện, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Theo Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII diễn ra từ ngày 9-4 đến 3-4-2026, tiếp tục khẳng định sự phát triển của ngành phát thanh cả nước trước yêu cầu phải đổi mới.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: TT

Liên hoan có sự tham gia của tất cả 34 cơ quan báo và phát thanh truyền hình các tỉnh thành, thành phố, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an nhân dân và các đơn vị báo chí trong cả nước, với gần 350 tác phẩm ở các thể loại như phát thanh trực tiếp, phóng sự điều tra, chương trình tiếng dân tộc.

Điểm nhấn của kỳ liên hoan năm nay là gần 100 tác phẩm podcast chất lượng tham gia, trở thành hạng mục chính trong liên hoan. Điều này tiếp tục khẳng định khả năng tiếp cận công chúng đa nền tảng của âm thanh trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí diễn ra mạnh mẽ.

Cùng với đó là chuỗi hoạt động chuyên môn, hội thảo nghiệp vụ, giao lưu nghề nghiệp, làm sâu sắc thêm những vấn đề cốt lõi của phát thanh hiện đại.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh, trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng, phát thanh không chỉ là "nghe" mà còn là trải nghiệm, không chỉ là truyền tải thông tin mà còn là kết nối cảm xúc.

Điều đó đòi hỏi mỗi người làm phát thanh phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ và sáng tạo nội dung để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của phát thanh trong hệ thống báo chí Việt Nam và trong lòng công chúng.

Khoảng 50.000 người dân và du khách đã tham dự Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII và Chương trình nghệ thuật "Thanh âm kỷ nguyên mới". Ảnh: TT

Cùng với lễ khai mạc là Chương trình nghệ thuật Thanh âm kỷ nguyên mới, được định danh là một concert giao thoa giữa di sản và thời đại, kiến tạo nên một không gian âm nhạc đa tầng.

Chương trình được cấu trúc thành ba chương: Thanh âm khởi nguyên, Thanh âm di sản và Thanh âm kỷ nguyên mới, tạo nên dòng chảy xuyên suốt về nội dung và cảm xúc, để lại ấn tượng sâu lắng cho người xem.

Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII mở đầu cho chuỗi hoạt động nghề nghiệp của những người làm phát thanh cả nước, đồng thời tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng nội dung, giữ vững vai trò tiếng nói chính thống, tin cậy, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII diễn ra từ ngày 9-4 đến 13-4-2026.

Chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” đã diễn ra, tạo điểm nhấn mở màn cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. Ảnh: TT

Điểm nhấn của chương trình là sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Chương trình được kiến tạo trên trục hình tượng “sóng” và “thanh âm” - những tín hiệu đặc trưng của phát thanh, đồng thời là nhịp đập văn hóa của vùng đất mỏ. Ảnh: TT