Luật Công chứng sửa đổi 2026: Thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp 13/05/2026 16:46

(PLO)- Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, các quy định mới sẽ tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện công chứng từ xa, giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

Chiều 13-5, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ Nhất, trong đó có Luật Công chứng.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết Luật Công chứng sửa đổi năm 2026 có nhiều điểm mới đáng chú ý, như đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, bổ sung quy định về công chứng điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng quốc gia.

Cụ thể, Luật quy định đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương trong quản lý hoạt động công chứng. Theo đó, UBND cấp tỉnh được trao thẩm quyền quyết định việc thành lập, giải thể, sáp nhập hoặc hợp nhất các tổ chức hành nghề công chứng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Cùng với đó, Sở Tư pháp được tăng cường trách nhiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động công chứng.

Đáng chú ý, luật bổ sung một chương mới về công chứng điện tử. Chương này quy định cụ thể về giá trị pháp lý của văn bản công chứng điện tử cũng như trình tự, thủ tục thực hiện công chứng trên môi trường số.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh. Ảnh: Trọng Phú

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, các quy định mới sẽ tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện công chứng từ xa, giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

Ngoài ra, luật cũng tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng theo hướng đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên; đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng, qua đó góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ hành nghề, luật bổ sung các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chế độ bồi dưỡng nghiệp vụ hằng năm và trách nhiệm của công chứng viên trong việc bảo đảm tính chính xác, khách quan của văn bản công chứng.

Một nội dung quan trọng khác là việc xây dựng Cơ sở dữ liệu công chứng quốc gia tập trung, thống nhất và kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác.

Luật đồng thời giao trách nhiệm cho các địa phương trong việc cập nhật dữ liệu từ cơ sở dữ liệu công chứng địa phương lên hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng quốc gia. Các nguyên tắc về thu thập, cung cấp, khai thác, chia sẻ dữ liệu công chứng cũng được quy định cụ thể nhằm bảo đảm an toàn pháp lý và phù hợp với quy định về giao dịch điện tử.

Đáng chú ý, Luật mới sửa đổi khoản 3 Điều 68 của Luật Công chứng năm 2024 theo hướng cho phép cung cấp bản gốc văn bản công chứng cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ việc xác minh, giám định tài liệu.

Luật cũng bổ sung cơ chế nhằm bảo đảm việc quản lý, bảo quản và bàn giao lại đầy đủ bản gốc văn bản công chứng, tránh ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng trong các trường hợp cần cấp bản sao, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản công chứng.

Để triển khai luật mới, Bộ Tư pháp cho biết sẽ xây dựng kế hoạch thi hành trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; tổ chức truyền thông, tập huấn cho đội ngũ công chứng viên và các cơ quan liên quan.

Đồng thời, Bộ Tư pháp sẽ xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104/2025/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn liên quan đến quy trình công chứng điện tử cũng như quản lý cơ sở dữ liệu công chứng.