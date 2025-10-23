Mapleland chính thức trở thành đại lý phân phối dự án Happy One Mori 23/10/2025 11:11

(PLO)- Mapleland chính thức trở thành Đại lý phân phối chiến lược dự án Happy One Mori, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hợp tác cùng Chủ đầu tư Vạn Xuân Group – thương hiệu tiên phong kiến tạo chuỗi dự án Happy One danh tiếng.

Tiếp nối thành công – Khẳng định uy tín phân phối của Mapleland

Sau khi “sold out” 100% rổ hàng dự án Happy One Sora tại TP. Thủ Đức, MapleLand tiếp tục được Vạn Xuân Group tin tưởng lựa chọn là đại lý chiến lược phân phối cho dự án Happy One Mori.

Đây không chỉ là sự ghi nhận cho năng lực bán hàng, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược và uy tín thương hiệu của MapleLand trên thị trường bất động sản phía Nam.

Happy One Mori được xem là sản phẩm chiến lược của MapleLand trong quý IV/2025, mở màn cho chuỗi chiến dịch mới hướng đến phân khúc căn hộ cao cấp – pháp lý chuẩn – giá hợp lý – phong cách Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu thực và đầu tư bền vững của khách hàng.

﻿ Mapleland kí kết hợp tác phân phối chiến lược dự án Happy One Mori với chủ đầu tư Vạn Xuân Group.

Dự án Happy One Mori – Chuẩn sống chuyên gia giữa trung tâm Lái Thiêu

Dự án căn hộ Happy One Mori (tên gọi cũ là Happy One Lái Thiêu) tọa tại đường Lái Thiêu 14, phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh, ngay cửa ngõ Đông Bắc thành phố – khu vực được xem là trung tâm công nghiệp năng động bậc nhất, khi bao quanh dự án là hơn 10 khu công nghiệp công nghệ cao như VSIP, Sóng Thần, Việt Hương…

Dự án được quy hoạch gồm 2 block cao 33 tầng, 2 tầng hầm với 1.441 căn hộ, 33 tiện ích hiện đại kết hợp cùng 5 tiện ích Hi-end mang đậm phong cách Nhật Bản cùng triết lý sống “An cư – An tâm – An toàn”, hướng đến một không gian sống tinh tế, cân bằng và chuẩn mực cho cư dân hiện đại.

Phối cảnh vị trí dự án căn hộ Happy One Mori.

Giá Happy One Mori chỉ từ 38,6 triệu đồng/m² (chưa VAT) – mức giá “hiếm có” trong phân khúc căn hộ cao tầng chuẩn Nhật, đặc biệt khi quỹ đất TP.HCM đang ngày càng khan hiếm.

Từ vị trí dự án, cư dân dễ dàng kết nối đến Aeon Mall, Lotte Mart, Quốc lộ 13 và tuyến Metro số 2, mở ra giá trị gia tăng bền vững và tiềm năng sinh lời vượt trội trong tương lai..

Mặt bằng dự án Happy One Mori – Tối ưu chuẩn Nhật

Mặt bằng dự án Happy One Mori được quy hoạch thông minh với 3 phân khu chức năng rõ ràng:

● Tầng 1-2: Shophouse thương mại – tiềm năng khai thác kinh doanh bền vững.

● Tầng 4–7: Officetel đa năng – vừa ở vừa làm việc.

● Tầng 8–33: Căn hộ điển hình – đón sáng tự nhiên, không gian sống cân bằng.

Các căn hộ được bố trí ban công rộng, thông gió hai chiều, phân tách tĩnh – động hợp lý, mang đến trải nghiệm sống yên bình, đúng tinh thần “Zen Living” Nhật Bản.

Chính sách Happy One Mori – Nhẹ gánh tài chính, sở hữu dễ dàng

Chính sách Happy One Mori được thiết kế linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận căn hộ chất lượng cao:

● Chỉ cần thanh toán 15% để ký Hợp đồng mua bán.

● Chính sách vay hỗ trợ không thanh toán gốc và lãi trong 36 tháng.

● Chiết khấu lên đến 12,5% cho khách thanh toán vượt tiến độ.

● Tổng trị giá ưu đãi lên đến 500 triệu

Với chính sách “nhẹ gánh tài chính”, Happy One Mori đang trở thành điểm sáng đầu tư và an cư an toàn trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn phục hồi.

MapleLand – Hành trình kiến tạo chuẩn sống tinh hoa

Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, dày kinh nghiệm và tinh thần “chinh phục bằng giá trị thật”, MapleLand luôn lấy uy tín và hiệu quả làm kim chỉ nam.

Từ Happy One Sora đến Happy One Mori, chúng tôi không chỉ bán sản phẩm, mà còn lan tỏa triết lý sống “An cư – An tâm – An toàn” đến từng khách hàng.

Happy One Mori không đơn thuần là dự án căn hộ, mà là bước khởi đầu cho chuẩn sống chuyên gia – tinh tế – cân bằng tại khu Đông Bắc TP.HCM.

MapleLand cam kết đồng hành cùng Vạn Xuân Group để biến dự án này thành một trong những biểu tượng an cư và đầu tư bền vững của năm 2025.