Mất thẻ căn cước sau lũ: Có thể làm lại dễ dàng, chỉ cần vài bước

Do ảnh hưởng của đợt bão lũ vừa qua, nhiều địa phương trên cả nước đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề, nhiều hộ dân bị nước cuốn trôi tài sản, nhà cửa và giấy tờ tùy thân... Một số người mất toàn bộ giấy tờ cá nhân, trong đó có thẻ căn cước.

Vậy trong trường hợp bị mất thẻ căn cước do thiên tai, người dân làm gì để được cấp lại?

Công an TP.HCM cấp thẻ căn cước lưu động cho người dân. Ảnh minh họa: HUỲNH THƠ

Nếu mất thẻ căn cước, người dân có thể làm lại rất dễ dàng, theo hai cách: trực tuyến hoặc trực tiếp tại công an cấp xã.

Tuy nhiên cần phải xác định đó là thẻ CCCD hay thẻ căn cước. Vì theo quy định hiện nay, thẻ căn cước có thể được cấp lại trực tuyến nếu làm mất hoặc hư hỏng (Điều 25 Luật Căn cước). Còn khi mất thẻ CCCD bạn cũng có thể đăng ký trực tuyến nhưng sau đó vẫn phải đến trực tiếp công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú để thực hiện các thủ tục như thu thập vân tay, mống mắt…

Cách làm lại thẻ căn cước online

Bước 1: Truy cập trang https://dichvucong.bocongan.gov.vn.

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Bước 3: Quay lại giao diện chính, chọn thủ tục Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước - Cấp lại thẻ căn cước.

Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin cá nhân còn thiếu.

Bước 5: Có thể chọn nhận thẻ căn cước thông qua dịch vụ bưu chính, điền đầy đủ thông tin liên lạc và lệ phí, cuối cùng nhấn Lưu và tiếp tục. Lưu ý, phí dịch vụ chuyển phát sẽ được thanh toán khi nhận thẻ căn cước.

Bước 6: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã khai, sau đó chọn Lưu và thanh toán. Lúc này, hệ thống sẽ tự động chuyển sang trang thanh toán lệ phí làm lại thẻ căn cước, người dùng có thể sử dụng ví điện tử, tài khoản ngân hàng… để quét mã QR.

Bước 7: Sau khi hoàn tất việc điền tờ khai và thanh toán lệ phí, hệ thống sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan công an để xử lý và trả kết quả theo quy định.

Làm lại trực tiếp tại cơ quan công an

Nếu không làm online được, hãy đến công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú. Khai tờ khai cấp lại CCCD/căn cước, chụp ảnh, lấy vân tay, mống mắt… Nhận giấy hẹn và chờ lấy thẻ mới.

Hoặc người dân cũng có thể truy cập Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc ứng dụng VNeID để kê khai thông tin và đặt lịch hẹn. Sau đó, đến cơ quan công an theo đúng lịch hẹn đã đăng ký.