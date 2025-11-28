MCH – Cổ phiếu FMCG cân bằng giữa dòng tiền phòng thủ và động lực tăng trưởng 28/11/2025 09:28

(PLO)- Trong bối cảnh thị trường 2024–2025 liên tục biến động và dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn, cổ phiếu MCH của Masan Consumer được nhắc đến như một đại diện của ngành hàng tiêu dùng nhanh sở hữu cả yếu tố phòng thủ và động lực tăng trưởng.

Doanh nghiệp duy trì dòng tiền ổn định để chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn, đồng thời triển khai các sáng kiến tái cấu trúc phân phối, đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường quốc tế. Sự kết hợp này được xem là nền tảng giúp MCH giữ vị trí ổn định trong danh mục trung–dài hạn của nhiều nhà đầu tư.

Nền tảng phòng thủ: dòng tiền mạnh, chi trả cổ tức tiền mặt ~ 1,2 tỷ USD

Từ năm 2018 đến nửa đầu 2025, Masan Consumer (Công ty thành viên Tập đoàn Masan (Hose: MSN)) đã chi trả gần 1,2 tỷ USD cổ tức tiền mặt. Con số này phản ánh khả năng tạo và duy trì dòng tiền hoạt động ổn định, yếu tố cốt lõi đối với nhà đầu tư ưa chuộng cổ phiếu phòng thủ. Việc chi trả cổ tức liên tục trong bối cảnh chi phí nguyên liệu và chi phí bán hàng biến động cho thấy mô hình vận hành của doanh nghiệp có mức độ ổn định tương đối cao.

Trong nhiều năm, Masan Consumer duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và khả năng sinh lời cao. Giai đoạn 2017–2024, doanh thu của doanh nghiệp ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 13%, biên EBITDA khoảng 26% và ROIC vượt 200%, mức được đánh giá cao trong nhóm doanh nghiệp FMCG khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Những chỉ số này phản ánh mô hình kinh doanh có biên lợi nhuận tốt, đồng thời cho thấy doanh nghiệp có khả năng chuyển hóa lợi nhuận kế toán thành dòng tiền thực, tạo điều kiện để duy trì cổ tức tiền mặt mà không gây áp lực lên thanh khoản.

Danh mục thương hiệu quy mô lớn góp phần tạo ra dòng tiền ổn định. Các thương hiệu như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi và Wake-Up 247 đều đạt doanh thu hơn 100 triệu USD/năm, duy trì mức độ nhận diện cao và tần suất tiêu dùng ổn định. Đối với các doanh nghiệp FMCG, sức mạnh thương hiệu là yếu tố quyết định đến hiệu suất dòng tiền dài hạn.

CHIN-SU còn đẩy mạnh chiến lược gia tăng điểm chạm với người tiêu dùng thông qua các sản phẩm phù hợp với nhịp sống hiện đại và tiện lợi.

Động lực tăng trưởng: phân phối trực tiếp, R&D và Go Global

Bên cạnh lớp phòng thủ từ dòng tiền, MCH tiếp tục triển khai các động lực tăng trưởng mới. Từ 2024, doanh nghiệp tăng tốc mô hình “Retail Supreme” (Phân phối trực tiếp) nhằm giảm phụ thuộc vào kênh bán lẻ truyền thống, cải thiện tốc độ luân chuyển hàng hóa và kiểm soát hiệu quả tồn kho. Đến quý III-2025, hệ thống phân phối trực tiếp đạt khoảng 345.000 điểm bán, tăng 40% so với cùng kỳ. Xu hướng này giúp doanh nghiệp ổn định chuỗi cung ứng trong bối cảnh kênh GT chịu nhiều thay đổi từ chính sách thuế.

Kết quả tài chính quý III-2025 ghi nhận sự cải thiện rõ rệt: doanh thu đạt khoảng 7.500 tỷ đồng, tăng 20% so với quý trước; doanh thu xuất khẩu tăng 14,8%; và doanh thu kênh hiện đại (MT) tăng 13% so với cùng kỳ. Những dữ kiện này cho thấy tác động tích cực ban đầu từ mô hình phân phối mới.

Ngành hàng thực phẩm tiện lợi cũng là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Masan.

Về đổi mới sản phẩm, MCH duy trì mức đầu tư khoảng 3% doanh thu cho công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) mỗi năm. Trung tâm Đổi mới Người tiêu dùng (CIC) tạo ra hơn 100 sáng kiến hằng năm, từ cải tiến sản phẩm hiện hữu đến phát triển dòng sản phẩm mới. Điều này giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh hơn với xu hướng tiêu dùng và duy trì lợi thế cạnh tranh trong ngành.

Trên thị trường quốc tế, MCH đã mở rộng sự hiện diện sang hơn 26 quốc gia. Giai đoạn 2022–2024, doanh thu xuất khẩu thuần tăng từ 38 triệu USD lên 51 triệu USD, tương ứng CAGR khoảng 16%, với biên EBIT khoảng 30%. Đến năm 2025, doanh thu quốc tế đóng góp khoảng 5%, và doanh nghiệp định hướng tăng lên 10–20% trong những năm tới. Đây là dư địa tăng trưởng hỗ trợ thêm cho thị trường nội địa vốn đã đạt mức độ thâm nhập cao.

Tổng hòa các yếu tố từ phân phối trực tiếp, đổi mới sản phẩm đến mở rộng quốc tế cho thấy MCH đang duy trì cả lớp phòng thủ từ dòng tiền và động lực tăng trưởng để cải thiện kết quả kinh doanh. Khi tiêu dùng nội địa được kỳ vọng hồi phục, nhóm FMCG có khả năng tiếp tục được quan tâm, đặc biệt là các doanh nghiệp có nền tảng vận hành hiệu quả. Chính sự kiên định với chiến lược dài hạn và năng lực vận hành hiệu quả đã giúp Masan Consumer duy trì tăng trưởng ổn định qua nhiều chu kỳ kinh tế, qua đó được nhiều nhà đầu tư xem là một trong những “cổ phiếu quốc dân” của ngành FMCG Việt Nam.

Doanh nghiệp cũng đẩy nhanh lộ trình niêm yết trên HOSE, củng cố cam kết minh bạch và mở rộng tiếp cận nhà đầu tư toàn cầu. Theo Phó Tổng Giám đốc Masan Group, ông Michael Hung Nguyen cho biết “Hiện nay, hồ sơ của MCH gần như đã hoàn tất, doanh nghiệp đang chờ kết quả kinh doanh Quý IV-2025 – Quý I-2026 để quyết định thời điểm lên sàn HoSE”. Với vốn hóa hiện tại ~220.000 tỷ đồng, MCH được kỳ vọng sẽ sớm niêm yết Hose, trở thành đại diện tiêu biểu cho nhóm cổ phiếu tiêu dùng Việt Nam trong năm 2026.