Một chiếc ô tô Toyota hấp dẫn vừa giảm giá sốc 20/08/2025 11:11

Mới đây, tại thị trường Anh, Hãng ô tô Toyota đã quyết định giảm giá khởi điểm của mẫu xe điện bZ4x xuống còn 36.995 bảng Anh, tương đương 1,31 tỉ đồng.

Ngoài ra, hãng còn áp dụng chương trình khuyến mãi giảm thêm 3.750 bảng Anh (130 triệu đồng) cho khách hàng cá nhân đến hết tháng 9.

Chiếc ô tô Toyota bZ4X có hệ dẫn động cầu trước được trang bị tiêu chuẩn mâm hợp kim 18 inch, hệ thống đa phương tiện Toyota Smart Connect với màn hình 8 inch, màn hình kỹ thuật số 7 inch cho người lái, camera lùi, hệ thống chìa khóa thông minh và khởi động, cùng hệ thống điều hòa sử dụng bơm nhiệt tiết kiệm năng lượng.

Theo giới phân tích, ô tô Toyota ít khi giảm giá nếu người tiêu dùng vẫn mua nhiều. Nhưng nếu cầu thấp, hãng sẽ buộc phải giảm giá.

Ngoài ra, có nhiều nguyên nhân buộc ô tô Toyota giảm giá. Đó là các hãng xe Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua về giá, liên tục đưa ra thị trường những mẫu xe điện có giá thành thấp và chất lượng ngày càng được cải thiện.

Điều này tạo áp lực lớn lên các hãng xe truyền thống như Toyota, buộc họ phải điều chỉnh giá để giữ vững thị phần.

Ngay cả các hãng xe lớn trên thế giới cũng đang có những động thái giảm giá hoặc đưa ra các chính sách khuyến mãi hấp dẫn để cạnh tranh.

Mẫu ô tô Toyota bZ4x là mẫu xe điện đầu tiên của Toyota được sản xuất hàng loạt, nhưng doanh số ban đầu chưa thực sự ấn tượng so với các đối thủ cùng phân khúc. Sự giảm giá là cách hấp dẫn người tiêu dùng.

Tại một số thị trường, các chính sách trợ giá cho xe điện đang được cắt giảm. Điều này khiến giá xe điện trở nên kém cạnh tranh hơn so với xe xăng truyền thống, buộc các hãng xe phải giảm giá để bù đắp.