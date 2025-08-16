Ô tô Toyota chuẩn bị gây sốc cho người tiêu dùng 16/08/2025 09:27

(PLO)-Người tiêu dùng sẽ sớm bị bất ngờ vì điều này từ ô tô Toyota.

Hãng ô tô Toyota lại một lần nữa gây bất ngờ cho thế giới xe toàn cầu. Trong khi nhiều người tin rằng tương lai chỉ dành cho xe điện, thương hiệu Nhật Bản này lại giới thiệu một loại động cơ đốt trong, nhưng không gây ô nhiễm. Động cơ này chạy bằng hydro và chỉ thải ra hơi nước.

Động cơ mới đạt công suất tới 400 mã lực. Để dễ hình dung, rất ít động cơ diesel đạt được mức hiệu suất này.

Điều này có nghĩa là những người yêu thích trải nghiệm lái xe cơ khí truyền thống có thể có một giải pháp thay thế thực sự và thân thiện với môi trường cho xe điện. Việc giữ lại cảm giác lái mà không gây ô nhiễm dường như là điều không tưởng cho đến bây giờ.

Tất nhiên, ô tô Toyota vẫn đối diện với những thách thức. Cơ sở hạ tầng trạm tiếp nhiên liệu hydro đang trong giai đoạn phát triển, và việc vận chuyển nặng hoặc đường dài đòi hỏi một hệ thống hậu cần đặc biệt.

Nhưng Hãng ô tô Toyota đã thực hiện bước đi đầu tiên để chứng minh rằng một động cơ đốt trong thân thiện với hành tinh là điều khả thi.

Ô tô Toyota thậm chí còn đang nghiên cứu các loại nhiên liệu thay thế khác như methanol, amoniac hoặc khí nén.

Nếu chiếc xe có một động cơ mạnh mẽ, hiệu quả và không tạo ô nhiễm, thì người tiêu dùng sẽ có trải nghiệm lái xe đầy phấn khích.