Mưa gây ngập gần nửa nhà, cha mẹ phải gọi con trai đục tường 07/09/2025 20:14

(PLO)- Khi mưa ngập gần nửa nhà, hai vợ chồng già ở Đắk Lắk đã phải gọi con trai hỗ trợ, đục tường để thoát nước.

Ngày 7-9, ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận mưa lớn trong ngày đã khiến một số nhà dân trên địa bàn phường bị ngập.

Mưa lớn gây ngập gần nửa căn nhà của bà Tuất. Ảnh: N.D

Theo ông Tâm, qua xác minh ban đầu, nguyên nhân gây ngập là do mưa lớn kéo dài, kèm theo việc nhà dân thấp hơn mặt đường, không khơi thông dòng chảy nên bị nước tràn vào.

"Chúng tôi đang kiểm tra để xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ người dân" - ông Tâm nói.

Theo ghi nhận của PLO, gia đình bị ngập nặng nhất trong cơn mưa chiều nay là hộ bà Hoàng Thị Tuất (67 tuổi, tại số nhà 20/7 đường Võ Văn Kiệt, phường Thành Nhất).

Mưa lớn đã khiến nước từ ngoài đường đổ thẳng vào nhà bà Tâm suốt nhiều giờ đồng hồ, ngập gần nửa nhà. Do tuổi cao, chồng lại bị liệt nên bà Tâm phải gọi gia đình con trai ở bên cạnh hỗ trợ.

Video mưa lớn gây ngập gần nửa căn nhà

Chị Lý Thị Phương (33 tuổi, con dâu bà Tuất) cho biết khi nước ngập gần nửa nhà, vợ chồng chị đã phải đục một lỗ to ở tường bếp để nước thoát ra phía sau.

“Nếu không đục tường, nước dâng cao sẽ rất nguy hiểm. Hiện mưa ngớt, nước đã rút dần” - chị Phương nói.

Người dân phải đục tường để cho nước thoát. Ảnh: N.D

Vẫn lời chị Phương, do nhà cha mẹ chồng chị thấp hơn mặt đường nên thường bị nước tràn mỗi khi mưa. Tuy nhiên, từ khi có con đường mới, một số hộ dân đã không chừa mương thoát nước mà đổ đất để trồng rau. Vì vậy, lượng nước ùn ứ, tràn vào nhà người thân của chị nhiều hơn trước.