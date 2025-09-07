Mưa lớn ở Đắk Lắk gây chia cắt, ngập cục bộ nhiều nơi 07/09/2025 17:14

(PLO)- Nhiều hộ dân ở tỉnh Đắk Lắk phải di dời khỏi vùng nguy hiểm do mưa lớn kéo dài, gây ngập cục bộ, chia cắt giao thông.

Ngày 7-9, ông Phạm Khắc Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương đã di dời khoảng 10 hộ dân ở các vùng trũng đến nơi ở an toàn.

Một tuyến đường ở Đắk Lắk bị ngập cục bộ do mưa lớn kéo dài. Ảnh: N.D

Theo ông Dũng, những ngày qua trên địa bàn xã có mưa nhiều, một số tuyến đường ở vùng trũng trên địa bàn bị ngập, gây chia cắt giao thông.

“Chúng tôi đã chủ động di dời người dân về nơi an toàn. Đồng thời, cắm biển cảnh báo, cấm người dân lưu thông qua lại những khu vực nguy hiểm. Hôm nay, nước có dấu hiệu rút, chúng tôi đang cho kiểm kê thiệt hại về hoa màu” - ông Dũng nói.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương đã hỗ trợ di dời tài sản và người của một hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ đến vùng an toàn.

Theo ông Hiếu, những ngày qua, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn, gây ngập lụt một số vùng trũng, gây chia cắt nhiều khu vực, ảnh hưởng đến hoa màu và đời sống người dân. Hiện lực lượng chức năng xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng, chống lũ lụt.

Theo thống kê của Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk, từ 5-9 đến nay, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to, lượng mưa một số nơi lớn hơn 100 mm.

Chính quyền địa phương đã cắm biển, cảnh báo người dân. Ảnh: N.D

Cũng theo thống kê của sở này, mưa lớn những ngày qua đã gây ngập, chia cắt cục bộ một số nơi, đồng thời gây xói lở, sạt lở một số tuyến đường trên địa bàn, gây sập khoảng 40 m tường rào Trường Mầm non công lập Phước Tân, xã Tây Sơn.

Về sản xuất, mưa lớn đã khiến hàng chục con bò tại xã Tây Sơn bị chết. Tại phường Cư Bao, hồ cá của một hộ dân bị vỡ, thiệt hại khoảng 1 tấn cá. Tại phường Đông Hòa, mưa lũ gây ngập, ngã 98 ha lúa đang thời kỳ chín sữa, chuẩn bị thu hoạch.

Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk dự báo, trong 24 giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to. Riêng khu vực các xã Ea Súp, Ea Bung, Ia Rvê, Ia Lốp… tổng lượng mưa dự báo phổ biến từ 50 mm đến 100 mm, có nơi lớn hơn 120 mm.

Hiện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn, đề nghị các địa phương rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân ra khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển và triển khai các phương án khác để ứng phó.