Trâu, bò chết la liệt bên bờ suối sau một đêm mưa lũ 06/09/2025 15:24

Ngày 6-9, ông Trần Minh Thân, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk, cho biết hàng chục con trâu, bò, dê của người dân trên địa bàn xã bị chết sau một đêm mưa lũ.

Một con bò chết bên bờ suối. Ảnh: N.D

Vẫn lời ông Thân, qua xác minh ban đầu, đã có 30 con bò, hai con trâu và năm con dê của người dân bị chết, nằm dọc bờ suối.

Theo lãnh đạo UBND xã Tây Sơn, tối 5-9, do trời mưa to, lượng nước từ thượng nguồn đổ về suối thuộc các thôn Ma Đĩa, Ma Lúa, Ma Đao (xã Tây Sơn) rất lớn.

Người dân các thôn nói trên có thói quen chăn thả bò gần suối và buộc bò lại bên bờ suối qua đêm. Vì vậy, khi trời mưa to, nước suối dâng cao, đàn bò không thể chạy được...

Do bị buộc dây nên đàn bò không thể chạy thoát khi nước dâng lên và bị chết. Ảnh: N.D

Trong đó, có nhiều gia đình bị chết 4-5 con bò, thiệt hại nặng về kinh tế. Điển hình như hộ ông Rơ Chăm Cam (thôn Ma Đĩa) bị chết 5 con bò, hộ ông Kpá Hờ Oát (thôn Ma Lúa) bị chết 4 con bò.

Video bò chết la liệt bên bờ suối sau một đêm mưa lũ

“Một phần bà con chủ quan, nghĩ mưa một lúc sẽ tạnh. Tuy nhiên, không ai ngờ nước suối dâng cao, khiến đàn bò bị chết gây thiệt hại nặng đối với người dân. Chúng tôi đã khuyến cáo bà con nên đưa gia súc, gia cầm về chuồng trại để hạn chế rủi ro” - ông Thân nói.