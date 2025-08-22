Xe tải mất phanh, tông chết 18 con bò 22/08/2025 11:22

(PLO)- Xe tải mất phanh, tông thẳng vào đàn bò đang đi trên đường liên xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai, khiến 18 con bò của ba hộ dân chết tại chỗ.

Ngày 22-8, ông Nguyễn Công Sơn, Chủ tịch UBND xã Ia Phí (Gia Lai), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe tải tông chết 18 con bò của ba hộ dân.

Theo ông Sơn, ngay sau vụ tai nạn xảy ra, tài xế đã thỏa thuận với ba hộ dân, đền bù 305 triệu đồng. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn do xe tải mất phanh, lao vào đàn bò đang đi trên đường.

Xe tải mất phanh, tông chết 18 con bò. Ảnh: RCP

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 21-8, tài xế tên Cường (ngụ xã Ia Chim, Quảng Ngãi) điều khiển xe tải 89C-05767 chở xe múc theo hướng xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai đi xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi.

Lúc đến đường dốc liên xã đoạn làng Óp, xã Ia Phí, xe tải mất phanh, tông vào đàn bò đang đi trên đường.

Xe tải chở xe múc bị mất phanh dẫn đến tai nạn.

Tài xế bồi thường 18 con bò cho ba hộ dân, gồm hộ Rơ Chăm Meoh 11 con (bồi thường 140 triệu đồng), Rơ Chăm Léo 6 con bò (bồi thường 160 triệu đồng), Rơ Châm Ngil một con bò (bồi thường 5 triệu đồng).