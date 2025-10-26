Mưa tầm tã cả ngày đêm, 1 phường tại Đà Nẵng sơ tán gần 200 người dân

Trao đổi với PLO tối 26-10, ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) cho hay, phường đã sơ tán hơn 50 hộ dân với gần 200 nhân khẩu đến nơi an toàn do mưa lớn gây ngập lụt, nguy cơ sạt lở.
Hơn 50 hộ dân này ở tại các khu dân cư Tà Lang, Nam Yên, Lộc Mỹ, Trường Định. Các hộ có nhà nằm ở khu vực ngập lụt, nguy cơ sạt lở do mưa lớn liên tục từ đêm qua đến tối nay (26-10).
Theo ông Dũng, trên địa bàn phường có nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập lụt gây chia cắt. Lực lượng chức năng của phường đã giăng dây, cắm biển cảnh báo người dân không đi qua.
Hiện, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Tại phường Hải Vân có đập dâng Nam Mỹ xả lũ, nguy cơ gây ngập úng, sạt lở, chia cắt cục bộ tại những vùng thấp trũng.
UBND phường Hải Vân đã bố trí lực lượng công an, quân sự, ban điều hành các tổ dân phố… túc trực 24/24 giờ để kịp thời hỗ trợ người dân.
Phường Hải Vân cũng yêu cầu các lực lượng chức năng, các khu dân cư nói trên tiếp tục khẩn trương vận động, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn theo đúng phương án phòng chống thiên tai đã được phê duyệt.
Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân trên địa bàn không đi lại tại các khu vực dễ xảy ra sạt lở.
Cũng trong chiều tối 26-10, mưa lũ tiếp tục diễn biến xấu khiến gần 200 người dân tại thôn 1 xã Trà Leng phải đi sơ tán khẩn cấp.
Tại xã Trà Đốc, 141 hộ với hơn 600 nhân khẩu sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cũng được sơ tán nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Lúc 21 giờ tối 26-10, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ thông tin lũ trên các sông thuộc địa bàn TP Đà Nẵng.
Theo đó, trong 6 – 12 giờ tới, lũ trên các sông Vu Gia, Thu Bồn lên mức báo động 3. Sông Hàn ở mức xấp xỉ báo động 2. Sông Tam Kỳ ở dưới mức báo động 1. Trong 12 – 24 giờ tới, lũ trên các sông đạt đỉnh, dao động ở mức cao, giảm dần ở mức dưới báo động 1 đến báo động 2.
Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị; lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi Đà Nẵng.
Đặc biệt các xã ngập lụt gồm: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc.