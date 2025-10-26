Sơ tán hàng trăm hộ dân miền núi Đà Nẵng đến nơi an toàn 26/10/2025 20:23

(PLO)-Sau khi sơ tán dân, cán bộ, chiến sĩ công an xã Trà Leng cùng nhau vào bếp nấu mì tôm để phục đồng bào ăn tối.

Ngày 26-10, xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) mưa rất lớn. Nước sông suối dâng cao, lũ về nhanh. Đường giao thông sạt lở khiến đi lại vô cùng khó khăn. Ngoài ra, núi đồi bị trượt lở, nhà cửa bà con đồng bào bị hư hại và tính mạng bị uy hiếp.

Sơ tán dân đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trà Leng đã dầm mưa tham gia cùng với chính quyền địa phương, lực lượng phòng thủ dân sự xã Trà Leng dốc sức để di dời người và tài sản nhân dân đến nơi an toàn.

Chiều 26-10, mưa lũ tiếp tục diễn biến xấu khiến gần 200 người dân tại thôn 1 xã Trà Leng phải đi sơ tán khẩn.



Cán bộ chiến sĩ Công an xã Trà Leng nấu mì tôm cùng người dân ăn tối.

Đường giao thông bị sạt quá nhiều điểm và nguy hiểm tiềm ẩn nên Công an xã Trà Leng đã đưa gần 200 người già, phụ nữ và trẻ em nhỏ vào trụ sở công an xã để tránh trú an toàn.

Bà con chạy lũ, sạt lở và mưa to, đêm tối nên việc nấu ăn khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ công an xã Trà Leng cùng nhau vào bếp nấu mì tôm để đồng bào ấm bụng.

Đất đá sạt lở gây hư hại nhà hộ anh Hồ Văn Long tại thôn 9 xã Trà Đốc.

Một diễn biến khác, tính đến chiều 26-10, chính quyền xã Trà Đốc đã chủ động di dời 141 hộ với hơn 600 nhân khẩu sống trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa 26-10 xảy ra vụ sạt lở đất tại nhà anh Hồ Văn Long (thôn 9), làm sập phòng ngủ và hư hỏng nhiều tài sản.



Sau nhiều giờ mưa lớn, đất đá từ taluy phía sau nhà bất ngờ đổ ầm xuống, làm sập toàn bộ phần phòng ngủ rộng khoảng 12 m2 của gia đình.



Nhiều vật dụng sinh hoạt và số lúa mới thu hoạch đã bị ngấm nước, hư hỏng nặng. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.