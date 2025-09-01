Nam thanh niên 'vứt người yêu' ở Nghệ An rồi chạy thử xe máy nhưng chạy luôn 01/09/2025 10:28

(PLO)- Người dân xem mạng xã hội thấy hình ảnh người đến Cần Thơ giống thanh niên "vứt người yêu" lại tiệm xe ở Nghệ An rồi bỏ chạy cùng chiếc xe máy chạy thử nên đã kịp thời báo công an.

Ngày 1-9, Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) đang phối hợp Công an xã Thạnh Phú (TP Cần Thơ) tiếp tục làm rõ hành vi của Nguyễn Khanh - người bị chủ tiệm mua bán xe máy ở Nghệ An tố là đến hỏi mua xe và xin chạy thử nhưng rồi phóng xe bỏ trốn từ Nghệ An vào Cần Thơ.

Hình ảnh Nguyễn Khanh để lại người yêu tại tiệm xe máy rồi lên xe chạy thử, chạy luôn. Ảnh cắt từ video clip

Khanh (31 tuổi, thường trú tại xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng, hiện đang tạm trú tại TP.HCM).

Như đã đưa tin, cô gái TT (trú xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) quen một chàng trai trên mạng xã hội và được ngỏ lời yêu đương sau một tháng làm quen. Chàng trai này đã ra Nghệ An gặp chị T và rủ chị T đi mua xe máy. Khoảng 9 giờ sáng 27-8, hai người đến tiệm xe máy cũ của anh Phạm Bá Q (30 tuổi) ở phường Vinh Lộc hỏi mua xe.

Clip ghi lại vụ việc Nguyễn Khanh lên xe chạy.

Thanh niên hỏi mua xe máy hiệu Ducati 795 và xe Kawasaki Ninja 300 rồi xin đi thử chiếc Kawasaki Ninja 300. Hai người này xưng hô vợ, chồng, tài khoản Zalo hỏi mua xe là của cô gái nên chủ cửa hàng không nghi ngờ gì và cho chàng trai chạy thử xe.

Nam thanh niên lên chiếc xe Kawasaki Ninja 300 vặn ga nổ máy rồi chạy thẳng theo hướng vào Nam và không trở lại.

Chị T đứng chờ cả ngày không thấy người yêu quay lại đón mình. Bị mất xe, anh Q đi trình báo cơ quan công an. Trong khi chị T khai báo, chỉ biết “người yêu tên Duy, ở Cà Mau, làm việc tại TP.HCM”.

Sau khi báo chí và mạng xã hội đăng tải câu chuyện “chiêu lừa mới” nêu trên, thanh niên đã gửi chiếc xe Kawasaki Ninja 300 trên xe khách ra Nghệ An trả lại cho anh Q.

Khanh tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh Cần Thơ

Đêm 30-8, chị PTCN (trú tại xã Thạnh Phú) xem mạng xã hội phát hiện một thanh niên đến nhà ăn nhậu (theo lời mời của em gái chị N) rất giống hình ảnh kẻ “vứt người yêu” ở Nghệ An rồi lấy cắp xe máy chạy luôn. Chị N đã báo Công an xã Thạnh Phú. Công an liền xác minh ra thanh niên đó là Nguyễn Khanh- vừa chạy từ Nghệ An vào Cần Thơ.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an xã Thạnh Phú đã triển khai xác minh, mời Khanh về trụ sở làm việc. Bước đầu, Khanh thừa nhận ngày 27-8 có đến một tiệm xe ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, mượn xe Kawasaki 300 để chạy thử. Khanh lên xe chạy thử rồi chạy luôn về TP Cần Thơ. Đến Cần Thơ vào khoảng 4 giờ ngày 29-8, Khanh ngồi uống cà phê đến khoảng 10 giờ cùng ngày thì Khanh mang chiếc xe nói trên gửi cho xe khách trả lại cho tiệm.

Theo Công an TP Cần Thơ, vụ việc một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chính sự cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của người dân đã giúp lực lượng công an nhanh chóng phát hiện, xử lý kịp thời đối tượng nghi vấn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.