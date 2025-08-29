Bắt giữ 2 kẻ rủ rê 6 thanh niên bất hảo trộm xe máy bán ra nước ngoài 29/08/2025 19:40

(PLO)- Nguyễn Văn Đại và Bùi Quang Vĩnh đã rủ rê người bất hảo vào đường dây trộm cắp xe máy bán ra nước ngoài.

Chiều 29-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệt phá thành công đường dây trộm cắp nhiều xe máy, đưa ra nước ngoài tiêu thụ, thu giữ 16 mô tô, 5 biển số giả, 10 tài khoản ATM.

Nguyễn Văn Đại (37 tuổi) và Bùi Quang Vĩnh (26 tuổi).

Đường dây này do Nguyễn Văn Đại (37 tuổi) và Bùi Quang Vĩnh (26 tuổi, cùng trú xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An) cầm đầu. Đại và Vĩnh cùng sáu nghi can đã bị bắt giữ.

Thời gian qua, để có tiền ăn chơi và mua ma túy sử dụng, Đại và Vĩnh lôi kéo, tập hợp nhiều thanh niên bất hảo vào đường dây trộm cắp xe máy. Trong đó, có cả người quan hệ họ hàng và cùng quê với Đại và Vĩnh là Trần Đình Cảnh (25 tuổi, trú xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Như Đức (24 tuổi, trú xã Hoa Quân).

Nhóm trộm cắp này chia thành từng cặp, đi xe lắp biển số giả đến các khu chung cư, dãy trọ, nhà hàng để trộm xe. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Đại và Vĩnh phân công người cảnh giới.

Thời gian phá khóa, trộm xe chỉ diễn ra từ 30 giây đến 1 phút. Sau khi trộm được xe, nhóm này bán cho Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Khôi Nguyên, Phạm Huy Hoàng, Trần Bảo Long (cùng trú tỉnh Nghệ An). Kiên, Long, Nguyên, Hoàng đã móc nối với một số người trên địa bàn và người quen biết ở bên kia biên giới để đưa xe sang nước ngoài tiêu thụ.

Xe tang vật cơ quan công an thu giữ để trao trả lại cho các nạn nhân.

Từ ngày 21-8 đến 28-8, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Vinh Hưng, Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng bắt giữ Đại, Vĩnh, Cảnh, Đức và Kiên, Long, Nguyên, Hoàng.

Bước đầu cơ quan công an đã làm rõ chỉ tính từ tháng 6-2025 đến thời điểm bị bắt đường dây trên đã thực hiện 21 vụ trộm cắp xe máy với tổng giá trị tài sản hơn 350 triệu đồng. Cơ quan công an đã xác minh, làm rõ 20 bị hại, đồng thời thu hồi và trao trả 16 xe cho các nạn nhân.