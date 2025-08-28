Kiểu lừa mới: Để người yêu ở cửa hàng, chạy thử xe máy rồi không trở lại 28/08/2025 19:16

(PLO)- Cô gái bị người yêu lừa sau một tháng "quen trên mạng", chủ cửa hàng cũng bị mất chiếc xe máy phân khối lớn.

Chiều 28-8, Công an phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh, truy tìm thanh niên rủ “người yêu” đi mua xe máy rồi phóng xe bỏ trốn.

Cô gái đứng chờ người yêu "chạy thử xe máy" nhưng một đi không trở lại.

Theo trình báo của anh Phạm Bá Q (30 tuổi, chủ cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy ở phường Vinh Lộc), khoảng 9 giờ sáng 27-8, có đôi nam nữ đến cửa hàng hỏi mua xe máy cũ.

Thanh niên hỏi mua xe máy hiệu Ducati 795 và xe Kawasaki Ninja 300 rồi xin đi thử chiếc Kawasaki Ninja 300.

Hai người này xưng hô vợ, chồng, tài khoản Zalo hỏi mua xe là của cô gái nên chủ cửa hàng không nghi ngờ gì và cho chàng trai chạy thử xe.

Camera ghi lại thời điểm kẻ lừa đảo lên xe và bỏ chạy.

Nam thanh niên lên chiếc xe Kawasaki Ninja 300 vặn ga nổ máy rồi chạy thẳng theo hướng vào Nam và không trở lại.

Chủ cửa hàng hỏi thì cô gái nói “hai người quen nhau trên mạng và mới yêu nhau được một tháng”. Cô gái chỉ biết người yêu tên Duy, ở Cà Mau, làm việc tại TP.HCM. Cô này tên là TT (trú xã Quỳ Hợp, Nghệ An) cũng đã khai báo sự việc với công an.