Người phụ nữ 'nổ' quen biết quan chức có thể chạy án 28/08/2025 16:32

(PLO)- Ngoan “nổ” với mọi người mình quen biết những người có chức vụ, có thể chạy án cho chồng chị N.

Ngày 28-8, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra thông báo truy tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn "chạy án" do Phạm Thị Ngoan (43 tuổi, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thực hiện.

Trước đó, ngày 12-2-2024, Ngoan biết tin chồng của chị L.T.T.N (25 tuổi, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (cũ) nay là phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) bị cơ quan công an bắt về hành vi đánh bạc.

Bị can Phạm Thị Ngoan “nổ” mình quen biết những người có chức vụ, có thể chạy án.

23 giờ ngày 13-2-2024, Ngoan đã lợi dụng mối quan hệ quen biết đến nhà gặp chị N. Tại đây, Ngoan “nổ” là có quen với những người có chức vụ, có thể chạy án cho chồng chị N. Tin tưởng vào lời của Ngoan, chị N đã chuyển 200 triệu đồng và bị Ngoan chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận tin báo của bị hại và tiến hành xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Ngoan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngoài vụ việc kể trên, Ngoan còn dùng thủ đoạn gian dối kêu gọi một số người để góp vốn cùng kinh doanh hải sản kiếm lời. Tuy nhiên, Ngoan không dùng số tiền trên để kinh doanh mà đã sử dụng vào mục đích cá nhân.