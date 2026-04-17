Ngư dân 'làm đẹp' cho rùa biển trước khi thả về đại dương 17/04/2026 10:24

(PLO)- Trước khi thả rùa biển quí hiếm về đại dương, người ngư dân đã tỉ mẩn gọt bỏ từng mẩu hà biển bám chặt trên mai rùa.

Sáng 17-4, anh Nguyễn Anh Tươi (thường gọi là Hồng Tươi) một ngư dân ở xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận vừa thả một chú rùa biển về đại dương và chia sẻ hình ảnh xúc động trước khi anh quyết định trả tự do cho chú rùa biển quý hiếm trên.

Thời điểm rùa bị mắc lưới.

Trước đó, vào ngày 16-4, khi anh đi đánh bắt bằng thuyền thúng gần bờ ở vùng biển Bình Thạnh (gần bãi tắm chùa Cổ Thạch) thì bất ngờ phát hiện một chú rùa biển nặng gần 7 kg đang mắc kẹt giữa những mắt lưới.

Qua ánh mắt tinh tường của người cả đời gắn bó với biển, anh nhận ra ngay đây là con vích (Chelonia mydas, loài rùa xanh quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và có tên trong Sách đỏ Việt Nam).

Anh Tươi gọt bỏ hà biển bám trên mai rùa trước khi thả về đại dương.

Điều khiến câu chuyện trở nên lay động lòng người chính là sự ân cần của người ngư dân. Thay vì vội vã thả ngay xuống nước, anh Tươi đã giữ chú rùa lại một nhịp. Bằng đôi bàn tay chai sần nhưng đầy sự khéo léo, anh tỉ mẩn gọt bỏ từng con hà biển đang bám chặt, làm nặng trĩu mai rùa. Anh Tươi mong muốn khi trở về với đại dương, chú rùa ấy phải thật nhẹ nhàng, sạch sẽ và khỏe mạnh.

Người ngư dân nở nụ cười mãn nguyện khi đã làm vệ sinh sạch sẽ cho chú rùa.

Khoảnh khắc chú rùa xanh vẫy những nhịp chèo mạnh mẽ, lặn sâu vào làn nước biếc sau khi được làm vệ sinh sạch sẽ, cũng là lúc những người ngư dân nở nụ cười mãn nguyện. Họ hiểu rằng, bảo vệ rùa biển chính là bảo vệ hơi thở của đại dương.

Được biết, loài rùa mà anh Tươi vừa thả tự do đóng vai trò duy trì sự cân bằng của các thảm cỏ biển và rạn san hô rất lớn.

Khoảnh khắc trước khi anh Tươi thả tự do cho chú rùa về với biển.

Hành động của anh Tươi không chỉ dừng lại ở việc phóng sinh mà còn thể hiện một sự hiểu biết sâu sắc và tình yêu thiên nhiên. Việc gọt bỏ hà biển bám trên mai rùa là một hành động cực kỳ ý nghĩa.

Trong tự nhiên, khi rùa già yếu hoặc bơi chậm, các loài ký sinh như hà biển sẽ bám vào, làm tăng lực cản khi bơi và thậm chí có thể gây tổn thương. Hành động chăm sóc này của người ngư dân đã trực tiếp giúp chú rùa phục hồi thể trạng nhanh hơn, tăng cơ hội sống sót trong môi trường tự nhiên.