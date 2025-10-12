Người 2 lần đốt rác gây cháy nhà và lan sang hàng xóm bị khởi tố 12/10/2025 18:25

(PLO)- Vụ cháy tại phố Đê La Thành, chủ nhà bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng và đang bị điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

Ngày 12-10, Công an phường Láng (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can Hoàng Cao Sơn (55 tuổi, trú tại phường Láng) về tội gây rối trật tự công cộng, trong vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại nhà số 947 phố Đê La Thành.

Hoàng Cao Sơn - chủ nhà bị khởi tố. Ảnh: CA.

Cơ quan công an cũng đang củng cố hồ sơ, làm rõ thêm hành vi hủy hoại tài sản của bị can Sơn.

Theo điều tra, khoảng 12 giờ 30 phút chiều 10-10, Công an phường Láng nhận tin báo cháy tại nóc nhà số 947 Đê La Thành. Ngay lập tức, đơn vị phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 10 (Công an TP Hà Nội) đến hiện trường, khống chế ngọn lửa. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, Sơn (chủ căn nhà) đã dọn dẹp rác trong nhà, mang lên tầng thượng (tầng 5) rồi châm lửa đốt, gây ra vụ cháy.

Sau khi đám cháy được dập tắt, công an lập biên bản, yêu cầu Sơn dừng ngay hành vi đốt rác và thu gom, đổ rác đúng quy định. Tuy nhiên, đến 21 giờ 25 phút cùng ngày, Sơn tiếp tục mang rác lên tầng thượng đốt, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, cháy lan sang mái nhà số 953 và 955 Đê La Thành.

Tại cơ quan công an, Sơn khai trong ngày 10-10, nhiều lần gom rác gồm lá khô, gỗ vụn, quần áo cũ rồi tự ý châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng lớn, Sơn dùng nước dập nhưng không được. Dù đã được lực lượng công an cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn, Sơn vẫn tái diễn hành vi này, dẫn đến vụ cháy thứ hai trong tối cùng ngày.

Đám cháy làm sập, thủng phần tầng thượng nhà Sơn và gây hư hại nghiêm trọng cho hai hộ liền kề. Nhà số 955 bị cháy khu vực tầng thờ, mái tôn, hệ thống điện, trần và tường bị sập rụng. Nhà số 953 bị cháy hỏng hệ thống ống nước, dây điện, thiết bị sinh hoạt và biến dạng mái tôn.

Công an phường Láng nhận định, hành vi của Sơn đã gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng, khiến lực lượng chức năng phải điều động 4 xe chữa cháy đến hiện trường, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân và gây hoang mang trong khu dân cư.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.