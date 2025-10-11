Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường phố ở Hà Nội 11/10/2025 22:48

(PLO)- Một chiếc ô tô Mercedes bất ngờ bốc cháy dữ dội trên đường, khiến phần đầu xe bị thiêu rụi, giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Khoảng 20 giờ 45 phút tối 11-10, xảy ra vụ cháy xe ô tô Mercedes trên đường Nguyễn Hoàng (TP Hà Nội).

Tại hiện trường chiếc Mercedes bị cháy phần đầu xe, khói bốc lên dữ dội.

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa cứu ô tô Mercedes.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã cử lực lượng, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa và ngăn đám cháy lan rộng. Sau 15 phút, ngọn lửa được khống chế, tuy nhiên phần đầu xe đã bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi vụ việc, khiến giao thông qua khu vực đoạn đường này bị ùn ứ cục bộ. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.