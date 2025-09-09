Người cung cấp thông tin người khác vi phạm giao thông được nhận tối đa 5 triệu đồng? 09/09/2025 13:52

(PLO)- Đề xuất người cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm giao thông sẽ được chi trả 5-10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính tuỳ vào số tiền người vi phạm bị xử phạt.

Bộ Công an đang lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư quy định chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông.

Chi cho người cung cấp 5-10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính

Theo đó, Bộ Công an đề mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 176/2024 và quy định cụ thể sau đây:

Đối với hành vi vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt được số tiền đến dưới 30.000.000 đồng đối với cá nhân hoặc đến dưới 60.000.000 đồng đối với tổ chức: Mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của một vụ, việc là 5% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 2.500.000 đồng/1 vụ, việc;

Khi người dân cung cấp thông tin vi phạm giao thông thì cơ quan CSGT sẽ xác minh thông tin trước. Ảnh: NHƯ NGỌC

Đối với hành vi vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt được số tiền từ 30.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân hoặc từ 60.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức: Mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của một vụ, việc là 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 5.000.000 đồng/1 vụ, việc;

Số tiền xử phạt vi phạm hành chính làm căn cứ xác định mức chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức là số tiền xử phạt được đối với hành vi vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức đã cung cấp thông tin phản ánh.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này quyết định và tổ chức thực hiện việc chỉ hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức đã cung cấp thông tin phản ánh.

Điều kiện để nhận tiền phản ánh

Dự thảo cũng nêu điều kiện chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin tại Điều 5 như sau:

Thông tin do cá nhân, tổ chức cung cấp phải bảo đảm các yêu cầu sau: Thông tin phản ánh được thể hiện dưới định dạng truyền tải hình ảnh động (video), kèm theo hoặc không kèm theo âm thanh, do chính cá nhân, tổ chức trực tiếp ghi nhận được bằng thiết bị điện tử cầm tay hoặc gắn trên phương tiện giao thông (trừ thiết bị ghi nhận hình ảnh lắp trên phương tiện giao thông theo quy định của pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, giao thông đường thuỷ) và được gửi đến cơ quan CSGT thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này;

Việc ghi nhận thông tin phải bảo đảm không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức theo quy định của pháp luật;

Thông tin phản ánh được ghi nhận tại các khu vực công cộng chưa được lắp đặt hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông hoặc không có lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

Thông tin phản ánh không trùng với hành vi vi phạm hành chính mà lực lượng chức năng đã phát hiện, không trùng với thông tin phản ánh mà phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội hoặc cá nhân, tổ chức khác đã cung cấp, đưa tin trước đó;

Thông tin phản ánh phải là thông tin gốc, không được chỉnh sửa, bảo đảm tính khách quan, chính xác, trung thực về hành vi vi phạm; xác định được rõ loại phương tiện, biển số phương tiện (số đăng ký đối với phương tiện giao thông đường sắt, đường thuỷ) vi phạm (đối với phương tiện đã có biển số, số đăng ký), thời gian, địa điểm xảy ra hành vi vi phạm;

Đáp ứng các yêu cầu khác theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 135/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính (sau đây viết gọn là Nghị định số 135/2021).

Thông tin phản ánh do cá nhân, tổ chức cung cấp được người có thẩm quyền xác minh và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Cá nhân, tổ chức khi cung cấp thông tin phản ánh bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 16 Nghị định số 135/2021 và cung cấp thông tin về số tài khoản của mình mở tại tổ chức tín dụng để phục vụ công tác chi, nhận hỗ trợ hoặc cá nhân, tổ chức trực tiếp đến trụ sở cơ quan Cảnh sát giao thông để nhận hỗ trợ.

Cung cấp qua ứng dụng VNeTraffic

Dự thảo cũng nêu nguyên tắc, hình thức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông.

Các thông tin vi phạm, người dân có thể cung cấp qua ứng dụng VNeTraffic. (Ảnh cắt từ clip người lái xe ba gác chở ô tô con được lan truyền trên MXH)

Nguyên tắc cung cấp thông tin: Mỗi thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông mà cá nhân, tổ chức ghi nhận được chỉ được cung cấp một lần và đến một đơn vị Cảnh sát giao thông; Cá nhân, tổ chức đã cung cấp thông tin có trách nhiệm làm chứng, hợp tác với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết vụ việc khi được yêu cầu.

Cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính cho Cơ quan Cảnh sát giao thông bằng một trong các hình thức sau: Các hình thức cung cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP; Thông qua Ứng dụng giao thông trên thiết bị di động dành cho công dân do lực lượng Cảnh sát giao thông quản lý, vận hành (sau đây gọi chung là Ứng dụng VNeTraffic).