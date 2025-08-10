Người dân hưởng nhiều lợi ích khi số căn cước công dân thay mã số BHXH, BHYT 10/08/2025 11:41

(PLO)- BHXH Việt Nam khẳng định việc triển khai sử dụng số căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết từ 1-8, mã số định danh cá nhân, căn cước công dân chính thức được sử dụng để thay thế mã số BHXH của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, người dân đã tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và có mã số BHXH thì không cần phải khai báo, thực hiện thao tác nào khi giao dịch với cơ quan BHXH hoặc khi đi khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế vì hệ thống các cơ sở dữ liệu đã được đồng bộ một cách tự động.

Với người tham gia mới lần đầu cần sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân để kê khai. Sau đó, hệ thống sẽ tự động cấp mã số BHXH đồng nhất với mã số căn cước công dân, đồng thời liên thông giữa tài khoản VssID - BHXH số và tài khoản định danh điện tử VneID.

Mã số BHXH, BHYT sẽ được thay thế bằng mã căn cước công dân. Ảnh: Đ.TRUNG

Cũng theo BHXH Việt Nam, thực tế trước ngày 1-8, mỗi người tham gia bảo hiểm đều có hai mã số trên hệ thống của BHXH Việt Nam gồm mã số BHXH và số định danh cá nhân/căn cước công dân.

Theo đó, người dân có thể sử dụng mã số BHXH hoặc chỉ cần sử dụng căn cước công dân để làm thủ tục khám và chữa bệnh, giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Hiện nay, toàn quốc đã có 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT (khoảng 13.000 cơ sở) triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn quốc có hơn 237 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số căn cước công dân thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT, tăng 83 triệu lượt tra cứu so với 31-12-2024.

Vì vậy, BHXH Việt Nam khẳng định việc triển khai mã căn cước công dân thay thế mã số BHXH không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng các chính sách bảo hiểm.

Việc đồng nhất hai mã số này giúp người dân, người lao động không phải nhớ nhiều mã số, dễ dàng tra cứu thông tin, thực hiện các thủ tục trực tuyến, giảm bớt các giấy tờ thủ tục hành chính; giúp cơ quan BHXH quản lý thông tin của người tham gia BHXH, BHYT chính xác và thống nhất; đảm bảo tính liên thông và đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan phục vụ công tác quản lý… Đại diện BHXH Việt Nam

Tuy nhiên, để triển khai đồng bộ, hiệu quả, ông Lê Hùng Sơn, Giám đốc BHXH Việt Nam vừa yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo tốt hạ tầng, nâng cấp phần mềm để việc đồng nhất số căn cước công dân và mã số BHXH được thông suốt, tự động trên toàn hệ thống, nhất là với ứng dụng VssID-BHXH số.

Trong thời gian chờ hệ thống đồng bộ, hoàn thiện phần mềm, người dân và người lao động có thể sử dụng đồng thời cả mã số BHXH, số định danh cá nhân/căn cước công dân để thực hiện các giao dịch với cơ quan bảo hiểm.