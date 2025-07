Có bắt buộc đổi căn cước công dân sau khi sáp nhập hay không? 17/07/2025 14:55

(PLO)- Công an thông báo về việc người dân không bắt buộc đổi căn cước công dân (CCCD) sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Ngày 17-7, thực hiện theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ Công an, Công an phường Dĩ An, TP.HCM thông báo đến người dân các thông tin về việc đổi căn cước công dân (CCCD).

Theo đó, người dân không bắt buộc phải đổi CCCD sau khi địa phương thực hiện sáp nhập hoặc điều chỉnh địa giới hành chính.

Người dân xếp hàng đổi căn cước công dân khi hết hạn sử dụng theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đó, CCCD đã cấp cho người dân trước thời điểm sáp nhập vẫn có giá trị sử dụng bình thường, không ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự hay các hoạt động pháp lý khác.

Việc đổi CCCD chỉ áp dụng trong các trường hợp: CCCD bị hư hỏng không sử dụng được, bị mất, hoặc công dân có thay đổi thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, giới tính,…

Cán bộ công an hướng dẫn người dân về thủ tục căn cước công dân sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Theo quy định, việc đổi CCCD trong trường hợp này là không bắt buộc. Ảnh: PHẠM HẢI

Đồng thời, các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống định danh điện tử đã tự động cập nhật thông tin nơi thường trú theo đơn vị hành chính mới. Điều này đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa giấy tờ cá nhân và dữ liệu quản lý nhà nước.

Cán bộ công an tiếp nhận, giải đáp thắc mắc của người dân về việc cấp đổi căn cước công dân. Ảnh: PHẠM HẢI

Vì vậy, người dân không cần thiết phải cấp đổi CCCD, tránh gây lãng phí thời gian, chi phí và giảm áp lực cho hệ thống tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, đại diện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM cho biết, hiện nay việc cấp đổi CCCD sau khi sáp nhập là không bắt buộc, vì hệ thống thông tin cư trú đã được điều chỉnh.

“Khi người dân cần thông tin gì về cư trú hoặc CCCD cứ liên hệ trực tiếp với Cảnh sát khu vực nơi mình đang sinh sống, hiện tại Cảnh sát khu vực hoặc lãnh đạo công an các phường đều có số điện thoại được niêm yết tại trụ sở công an phường nên người dân có thể dễ dàng hỏi và tìm hiểu thông tin chính thống”- vị đại diện này khuyến cáo