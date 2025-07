Công an mời làm việc với người viết chữ ‘bắn tốc độ’ bằng sơn trên đường Lê Quang Đạo 17/07/2025 11:08

Ngày 17-7, Đội CSGT An Sương, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM phối hợp với Công an xã Củ Chi làm việc với ông TQT (50 tuổi, ngụ huyện Củ Chi cũ) về hành vi phun sơn chữ “bắn tốc độ” trên đường Trần Quang Đạo.

Trước đó, ngày 13-7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh có dòng chữ “bắn tốc độ” được phun sơn trực tiếp lên mặt đường Lê Quang Đạo, đoạn cách cầu An Hạ khoảng 200 m theo hướng từ Tây Ninh về TP.HCM.

Trên đường Trần Quang Đạo xuất hiện sơn chữ "bắn tốc độ". Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã phối hợp với các đơn vị liên quan trích xuất camera khu vực để truy xét, mời làm việc với người liên quan.

Đến 18 giờ ngày 16-7, lực lượng chức năng xác định được phương tiện liên quan là xe máy biển số 59Y2-963…, do ông TQT (50 tuổi, ngụ xã Củ Chi, TP.HCM) là chủ sở hữu.

Cảnh sát trích xuất camera phát hiện người đàn ông xịt sơn trên đường Trần Quang Đạo.

Đội CSGT An Sương sau đó đã phối hợp cùng Công an xã Củ Chi mời ông T đến trụ sở để làm việc.

Tại buổi làm việc sáng 17-7, ông TQT thừa nhận là người thực hiện hành vi phun sơn dòng chữ “bắn tốc độ” xuống mặt đường với mục đích cảnh báo cho người đi đường.

Lực lượng chức năng làm việc với ông TQT về hành vi xịt sơn chữ "bắn tốc độ" trên đường Trần Quang Đạo. Ảnh: CA

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.