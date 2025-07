CSGT lý giải kẹt xe nhiều giờ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành – Dầu Giây 16/07/2025 19:43

(PLO)- Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây kẹt xe trong nhiều giờ do đơn vị thi công rào chắn để sửa chữa khe co giãn cầu, khiến mặt đường bị thu hẹp, phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Chiều 16-7, đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết do đơn vị thi công đóng một làn đường trên cầu Long Thành sửa chữa khe co giãn nên gây ra ùn ứ kéo dài.

Theo ghi nhận, hàng ngàn phương tiện ùn ứ kéo dài trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ Đồng Nai vào TP.HCM.

Đoạn kẹt nghiêm trọng nhất là khu vực gần cầu Long Thành, nơi dòng xe phải nhích từng chút một trong suốt nhiều giờ.

Theo đó, từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30, dòng xe nối dài hàng chục km, di chuyển chậm qua khu vực cầu do mặt đường bị thu hẹp để phục vụ thi công. Nhiều tài xế mệt mỏi vì mất quá nhiều thời gian để vượt qua đoạn này.

Hàng trăm xe nối đuôi nhau di chuyển nhích từng chút một trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: PHẠM HẢI

Nguyên nhân gây ùn tắc là do đơn vị thi công rào chắn sửa chữa khe co giãn cầu Long Thành (trụ P26), thu hẹp mặt đường bên trái tuyến (hướng từ Đồng Nai về TP.HCM). Dự kiến việc sửa chữa sẽ kéo dài trong 15 ngày, bắt đầu từ ngày 15-7.

Cùng thời điểm, trên toàn tuyến cao tốc cũng đang tiến hành nâng cấp hệ thống giao thông thông minh (ITS), khiến mặt đường bị thu hẹp ở 64 vị trí, áp dụng từ nay đến ngày 14-8.

Một làn đường trên cầu Long Thành bị rào chắn, khiến mặt đường bị thu hẹp, giao thông bị dồn ứ. Ảnh: PHẠM HẢI

Mặc dù lực lượng chức năng đã có mặt để hỗ trợ phân luồng, nhưng do lưu lượng phương tiện lớn và thiếu tuyến đường thay thế hiệu quả, tình trạng kẹt xe vẫn chưa thuyên giảm.

Để giảm áp lực giao thông, đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục CSGT, Bộ Công an) đã đóng nút giao đường 319, buộc các phương tiện phải quay đầu. Đồng thời, nút giao quốc lộ 51 cũng bị tạm thời đóng, các xe được phân luồng ra quốc lộ 51 để đi theo quốc lộ 1.