Người dân miền núi Nghệ An kết cây tre, gánh quan tài vượt suối 19/09/2025 06:23

(PLO)- Anh Lô Văn Chôm bị tai nạn lao động tử vong ở TP.HCM, hàng chục người đã ra đầu làng đón, gánh quan tài vượt khe, suối vùng rốn lũ.

Chiều 18-9, xe cứu thương 0 đồng đã chở quan tài anh Lô Văn Chôm (29 tuổi) từ TP.HCM về đến quê nhà Nghệ An. Tuy nhiên, do ảnh hưởng đợt mưa lũ, bão số 3 và số 5 vừa qua, hiện đường bộ vào bản Huồi Xá, xã miền núi Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) bị sạt lở, hiện vẫn chưa thông.

Do đó, xe cứu thương không thể chở quan tài anh Lô Văn Chôm về tới nhà để làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Người dân, người thân, chính quyền địa phương phải dùng thân cây tre kết lại rồi đặt quan tài lên để gánh về nhà. Hàng chục người cùng ghé vai gánh quan tài vượt núi sạt lở, vượt sông, suối, đường rừng để đưa thi thể anh Lô Văn Chôm ra nghĩa trang.

Xe cứu thương 0 đồng chở quan tài anh Lô Văn Chôm về đến miền núi Nghệ An. Ảnh: CTV

Đường vào bản chưa thông, mọi người phải kết cây tre lại để gánh quan tài vượt vùng sạt lở. Ảnh: CTV.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Chôm thuộc diện hộ nghèo. Anh Chôm mồ côi bố từ nhỏ, mẹ đã già yếu, anh chưa lập gia đình riêng. Sau đợt lũ lịch sử ở miền núi Nghệ An vừa qua, anh Chôm gạt nước mắt rời xa mẹ và bản làng đi vào TP.HCM tìm kiếm việc làm mong có tiền về xây lại ngôi nhà cho mẹ.

Trong lúc anh Chôm đang làm việc thì bị điện giật, rơi từ tầng 16 xuống đất. Mặc dù được các bác sĩ của BV Chợ Rẫy nỗ lực cứu chữa, nhưng anh Chôm không qua khỏi. Theo giấy báo tử, anh Chôm tử vong lúc 18 giờ 41 phút ngày 16-9. Nhiều người đã kêu gọi giúp đỡ và giúp chở thi thể anh Chôm về quê nhà.

Hàng chục người cùng gánh quan tài trên vai vượt qua địa hình hiểm trở. Ảnh: CTV.

Khi quan tài anh Chôm được đưa về đến Quảng Trị thì đội xe cứu thương 0 đồng Nghệ An đã vào đón, tiếp tục giúp chở đưa anh Chôm về trong vòng tay gia đình. Nhưng sau quảng đường 1.600 km về đến đầu xã thì đường vào bản ảnh hưởng mưa lũ cũng chưa thông.

Hiện, chính quyền địa phương, người dân đang kêu gọi đóng góp, giúp đỡ mẹ của anh Chôm.