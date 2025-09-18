Nghệ An: Khởi tố 2 giám đốc công ty xây dựng 18/09/2025 20:55

(PLO)- Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 2 giám đốc và 32 người khác để điều tra tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và vi phạm về quy định đấu thầu.

Chiều 18-9, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 34 bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và vi phạm về quy định đấu thầu.

Hai giám đốc và các nhân viên liên quan bị khởi tố. Ảnh: CA.

Trong số 34 bị can có Ngô Văn Trung (giám đốc Công ty CP Xây dựng Việt An) và Nguyễn Văn Dũng (giám đốc Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng 36) cùng 5 bị can khác về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. 27 bị can thuộc các công ty xây dựng trên địa bàn Nghệ An về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và vi phạm quy định đấu thầu.

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua nhiều công ty xây dựng trên địa bàn Nghệ An không đủ năng lực hoạt động xây dựng nên đã lập khống hồ sơ năng lực để tham gia đấu thầu thi công công trình. Ngoài ra còn lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình thi công và vi phạm quy định trong hoạt động đấu thầu xây dựng.

Cụ thể, Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng 36 và Công ty CP Xây dựng Việt An là hai công ty có chức năng thí nghiệm vật liệu xây dựng đã lập khống hồ sơ thí nghiệm cho các nhà thầu xây dựng trên địa bàn.

Trong quá trình thi công xây dựng các công trình, do muốn giảm chi phí thí nghiệm vật liệu và thời gian nên một số nhà thầu đã không thực hiện các hoạt động thí nghiệm vật liệu theo đúng quy định mà đến gia đoạn hoàn thiện thi công mới liên hệ với hai công ty nêu trên để lập khống các kết quả theo quy chuẩn kỹ thuật…

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CA.

Sau khi nhận được tài liệu thí nghiệm khống, phía nhà thầu sẽ hoàn thiện hồ sơ và nộp cho chủ đầu tư để nghiệm thu và thanh toán công trình. Vật liệu không đạt tiêu chuẩn đưa vào thi công làm ảnh hưởng đến chất lượng an toàn công trình và vi phạm hoạt động đấu thầu, thi công.

Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an Nghệ An đang tiếp tục điều tra, xác định chất lượng vật liệu thi công xây dựng, chất lượng công trình và mức độ thiệt hại.