Người dân mua 4 nhóm thuốc này cần để lại thông tin cá nhân 30/03/2026 15:09

(PLO)- Khi đi mua một số loại thuốc thuộc diện kiểm soát đặc biệt tại các nhà thuốc, người dân được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết để cơ sở ghi chép lại.

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định 163/2025 về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Những loại thuốc người mua phải để lại thông tin chi tiết

Theo đó, dự thảo quy định cơ sở bán lẻ có kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất bắt buộc phải lập và ghi chép đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách.

Cụ thể, đối với thuốc gây nghiện và thuốc hướng thần, cơ sở bán lẻ phải lưu lại đơn thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tại cơ sở sau khi bán cho người dân. Đơn thuốc gây nghiện, đơn thuốc hướng thần này sẽ được lưu giữ theo quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám chữa bệnh.

Bên cạnh lưu đơn thuốc, dự thảo cũng quy định cơ sở bán lẻ phải lập và ghi chép đầy đủ sổ theo dõi thông tin chi tiết khách hàng. Người dân khi mua 4 nhóm thuốc sau sẽ được cơ sở bán lẻ ghi lại thông tin vào sổ:

Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất.

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện.

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần.

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất.

Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định 163/2025 về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt. (Ảnh minh hoạ)

Khi người dân mua các loại thuốc thuộc các nhóm nêu trên, nhà thuốc sẽ ghi chép lại các thông tin: Tên khách hàng, địa chỉ của khách hàng, thời gian mua thuốc, thông tin về thuốc (tên thuốc, quy cách đóng gói, hoạt chất, nồng độ/hàm lượng, đơn vị tính và số lượng bán).

Theo Bộ Y tế, việc ghi chép hồ sơ, sổ sách và lưu giữ các thông tin này là biện pháp giúp cho công tác quản lý nhà nước về thuốc phải kiểm soát đặc biệt được chặt chẽ. Các quy định được xây dựng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo không cản trở hoạt động kinh doanh bình thường của doanh nghiệp và không hạn chế việc tiếp cận thuốc của người dân.

Cách xử lý an toàn khi còn thừa thuốc gây nghiện

Dự thảo Thông tư cũng quy định cơ sở bán lẻ thuốc có trách nhiệm nhận lại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất trong trường hợp người bệnh không sử dụng hết hoặc đã tử vong.

Người mang thuốc đến trả lại có thể chính là người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh. Khi đi trả thuốc, người dân cần chuẩn bị và cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân.

Quá trình giao nhận lại thuốc bắt buộc phải lập "biên bản nhận lại thuốc" thành 2 bản, người giao giữ 1 bản và cơ sở nhận giữ 1 bản. Trong biên bản sẽ phải ghi rõ chi tiết về tên thuốc, nồng độ/hàm lượng, quy cách đóng gói, số lượng thuốc và lý do nhận lại.

Theo Bộ Y tế, việc thu hồi các loại thuốc nguy hiểm này nhằm mục đích quản lý chặt chẽ, tránh việc lạm dụng hoặc thất thoát ra ngoài cộng đồng. Số thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất mà cơ sở bán lẻ nhận lại từ người dân sẽ được đem biệt trữ tại một khu vực riêng biệt.

Sau đó, cơ sở bán lẻ sẽ tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thuốc nhận lại này theo quy định.