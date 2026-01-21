Người đàn ông 73 tuổi vượt chặng đường hơn 1.400 km đến Sơn La gặp người yêu 21/01/2026 16:01

(PLO)- Một người đàn ông 73 tuổi ở Đắk Lắk đã vượt chặng đường hơn 1.400 km đến Sơn La để gặp người yêu 51 tuổi quen trên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, video quay lại câu chuyện người đàn ông 73 tuổi ở Đắk Lắk vượt chặng đường hơn 1.400 km đến Sơn La để gặp người yêu, gây xôn xao mạng xã hội.

Ông Lừ và người yêu hạnh phúc khi gặp nhau. Ảnh: MXH

Người quay video nói trên là anh Ma Seo Lữ (30 tuổi, ngụ tỉnh Lào Cai), cháu ngoại của nhân vật chính.

Theo anh Lữ, ông ngoại anh là Lý Seo Lừ (73 tuổi), sinh sống tại xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Lừ có sáu người con cả trai lẫn gái hiện đã yên bề gia thất. Trong đó, có năm người sinh sống tại Đắk Lắk, còn một người con gái sinh sống tại Lào Cai.

Vẫn theo lời người cháu, sau khi vợ mất, ông Lừ hụt hẫng, buồn bã. Khoảng bốn tháng nay, thông qua mạng xã hội, ông Lừ kết bạn, nói chuyện với một phụ nữ luống tuổi tại tỉnh Sơn La.

Dù chưa từng một lần gặp mặt, nhưng thông qua cách nói chuyện, ông Lừ cảm nhận được tình cảm đối phương dành cho mình là chân thành nên rất mong muốn gặp mặt.

Đầu năm 2026, ông Lừ bày tỏ mong muốn được ra Sơn La gặp người yêu. Nghe xong, ai cũng ngỡ ngàng nhưng sau đó con cháu đều ủng hộ để ông Lừ tìm được hạnh phúc mới.

Khoảnh khắc hai người gặp nhau được người cháu quay lại, đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: MXH

Sau đó, ông Lừ đón xe khách, vượt chặng đường hơn 1.000 km từ Đắk Lắk ra Lào Cai. Tiếp đó, người cháu ngoại đã dùng xe máy, chở ông vượt hơn 300 km từ Lào Cai đến Sơn La để gặp người yêu là bà Sùng Thị Mị (51 tuổi).

"Khi gặp nhau, tôi thấy ông bà quấn quýt không rời, như cả hai đã quen biết từ lâu. Sau đó, ông bà làm mâm cơm nhỏ ra mắt hàng xóm. Hiện bà đã rời bản làng, theo ông vào Đắk Lắk sinh sống", anh Ma Seo Lữ nói.

Theo ông Lý Seo Ký (45 tuổi, con trai ông Lừ), khi cha tìm được hạnh phúc mới để chia sẻ buồn vui, cả gia đình đều thấy vui, an tâm.

Khi bà Mị vào đến Đắk Lắk, gia đình ông Ký cùng con cháu đã làm một bữa cơm giản dị để tiếp đón và coi bà như người thân ruột thịt.

"Chúng tôi sẽ cố gắng để vun đắp cho hạnh phúc của cha. Dù cha đã nhiều tuổi nhưng vẫn khao khát hạnh phúc nên chúng tôi rất ủng hộ", ông Ký chia sẻ.

Câu chuyện vượt đường xa gặp người yêu của ông Lừ được chia sẻ đã thu hút hàng chục ngàn lượt bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Hàng ngàn bình luận chúc ông bà hạnh phúc. Nhiều người cho rằng, hạnh phúc đến muộn nhưng mong ông bà thật khỏe mạnh để bước đi cùng nhau đến trọn cuộc đời.