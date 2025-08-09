Người mua vàng có nên vui với thông tin quan trọng này 09/08/2025 10:12

Giá vàng thế giới hôm nay (9-8) vẫn duy trì mức giá 3.400 USD/ounce, tương đương 108,5 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng đang có đà tăng tốt nhờ tính bất định xuất hiện. Điều này đến từ việc Mỹ áp thuế nhập khẩu lên vàng thỏi từ Thụy Sĩ đã tạo ra một cú sốc lớn, gây ra những biến động đáng kể trên thị trường vàng toàn cầu.

Ngay sau khi thông tin về quyết định áp thuế của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) được công bố, giá vàng giao ngay đã có một đợt tăng mạnh. Giá vàng từ vùng giá 3.300 USD lên 3.400 USD.

Podcast

Video: PHƯƠNG MINH

Việc áp thuế lên vàng thỏi loại 1 kg và 100 ounce (trong đó, thỏi 100 ounce nặng hơn gấp 3 lần thỏi 1 kg), những loại được giao dịch chủ yếu trên sàn COMEX có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho việc hoạt động trôi chảy của các hợp đồng tương lai vàng.

Thụy Sĩ là trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp vàng thỏi chính cho thị trường Mỹ. Quyết định áp thuế sẽ phá vỡ dòng chảy thương mại vàng đã tồn tại lâu đời giữa các trung tâm lớn như London, Thụy Sĩ và New York.

Các chuyên gia phân tích Ngân hàng UBS đánh giá, thuế quan áp lên vàng sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu. Điều này có thể khiến giá vàng vật chất tại Mỹ cao hơn đáng kể so với các thị trường khác như London, tạo ra sự chênh lệch giá bất thường.

Theo Gold Price, người mua vàng đang hưởng lợi từ thông tin quan trọng này. Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi 70 USD/ounce, tương đương 2,2 triệu đồng/lượng. Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua lãi đến 480 USD/ounce, tương đương 15,3 triệu đồng/lượng.