Người mua vàng vẫn kiếm lời tốt 26/08/2025 15:36

Giá vàng thế giới hôm nay (26-8) chạm mức 3.376 USD/ounce, tương đương 108,4 triệu đồng/lượng.

Trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng Société Générale (Pháp) cho biết, dù giá vàng chưa chạm mức 3.400 USD nhưng sự tăng trưởng của vàng hiện nay vẫn tốt nhờ nhu cầu đến từ nhiều tổ chức đầu tư.

Các nhà phân tích Ngân hàng Société Générale đánh giá sự tăng trưởng mạnh mẽ của giá vàng hồi đầu năm nay là do một "cơn bão hoàn hảo" hiếm có, gồm dòng tiền mạnh vào vàng từ các quỹ ETF vàng, hoạt động mua vào bền bỉ của các ngân hàng trung ương và việc các nhà đầu tư quản lý tiền tệ gia tăng vị thế mua vàng. Hiện cơn bão này vẫn còn tiếp diễn đã giúp giá vàng tăng trưởng ổn định.

Ngân hàng Société Générale vẫn duy trì triển vọng lạc quan về vàng trong năm nay với mức giá dự báo 4.000 USD/ounce, tương đương 128,4 triệu đồng/lượng.

Theo Gold Price, người mua vàng vẫn đang có lợi nhuận. Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi 60 USD/ounce, tương đương 1,9 triệu đồng/lượng. Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi 488 USD/ounce, tương đương 15,6 triệu đồng/lượng.