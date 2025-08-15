Người mua vàng vẫn lo lắng với thông tin này 15/08/2025 14:19

(PLO)- Đang có thông tin khả năng Mỹ chưa sớm cắt giảm lãi suất, điều này sẽ gây thất vọng cho người mua vàng.

Giá vàng thế giới hôm nay (15-8) chạm mức 3.343 USD/ounce, tương đương 107 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng đang giảm nhẹ vì dữ liệu lạm phát tại Mỹ nóng hơn kỳ vọng, cũng như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm. Điều này đã đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và tạo sức ép lên giá vàng

Thị trường cũng đang lo ngại khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ khó cắt giảm lãi suất mạnh mẽ vào tháng 9. Lãi suất vẫn còn cao, giá vàng khó bứt phá.

"Giá vàng giảm vì dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ cao hơn dự báo, có thể làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất vì nó cũng có thể dẫn đến chỉ số lạm phát lõi (PCE) cao hơn trong tháng 7, khiến Fed phải thận trọng với việc cắt giảm lãi suất" - ông Ole Hansen, Giám đốc hàng hóa Ngân hàng Saxo Bank, trả lời phỏng vấn CNBC.

Ông Kiril Kirilenko, chuyên gia phân tích vàng Tập đoàn CRU, cho biết: "Chúng tôi không nghĩ rằng đợt tăng giá vàng đã chững lại, mà chỉ đang củng cố.

Những người đầu cơ giá lên đang chờ đợi một chất xúc tác mới. Cắt giảm lãi suất sẽ là yếu tố khơi lại đà tăng này. Giá vàng có thể tái lập mức kỷ lục 3.500 USD vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2026".

Theo Gold Price, người mua vàng dài hạn vẫn có thể lạc quan lúc này vì đang có lãi. Chẳng hạn, người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi 440 USD/ounce, tương đương 14 triệu đồng/lượng.