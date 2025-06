Người nước ngoài khi thuê nhà tại Việt Nam cần lưu ý gì? 24/06/2025 05:24

Tôi sắp tới sẽ về Việt Nam làm việc và có ý định thuê nhà để ở. Tuy nhiên, tôi vẫn còn băn khoăn không biết cần lưu ý gì để việc thuê và sinh sống tại đây được hợp pháp, thuận lợi. Rất mong được hướng dẫn cụ thể để người không có quốc tịch Việt Nam như tôi có thể sinh sống hợp pháp tại Việt Nam.

Bạn đọc Helen Nguyễn (Canada)

Trả lời vấn đề trên, luật sư Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết khi thuê nhà tại Việt Nam, người nước ngoài cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, người nước ngoài phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (từ đủ 18 tuổi trở lên) và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Theo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi năm 2019), người nước ngoài được cư trú tại Việt Nam nếu có thị thực hoặc giấy tờ cư trú hợp lệ.

Bên cạnh đó, một số khu vực, địa bàn được xác định là khu vực cấm, hạn chế người nước ngoài cư trú vì lý do quốc phòng, an ninh, do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định thì người nước ngoài cần lưu ý không thuê nhà tại các khu vực này.

Thứ hai, cần phải kiểm tra kỹ lưỡng về tính pháp lý của bên cho thuê và tài sản (Ví dụ như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Căn cước công dân hoặc Giấy phép của tổ chức,…).

Việc người cho thuê không có quyền định đoạt hợp pháp hoặc tài sản không đủ điều kiện tham gia giao dịch có thể dẫn đến trường hợp Hợp đồng vô hiệu, người thuê phải dọn ra khỏi nhà sớm hơn thỏa thuận.

Thứ ba, về hình thức của hợp đồng: hiện nay, hợp đồng thuê nhà bắt buộc phải được lập thành văn bản, nhưng không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực. Người nước ngoài thuê nhà có thể đề nghị ký hợp đồng song ngữ để đảm bảo hiểu rõ các điều khoản giao kết. Ngoài ra, việc rà soát hoặc nhờ đơn vị pháp lý tư vấn rà soát các điều khoản của hợp đồng cũng là việc làm cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình.

Thứ tư, việc đăng ký tạm trú là điều quan trọng và bắt buộc phải thực hiện để đảm bảo tình trạng cứ trú hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam . Việc đăng ký tạm trú được thực hiện thông qua chủ nhà. Vì vậy, trước khi thuê, cần lưu ý thỏa thuận kỹ lưỡng với chủ nhà về trách nhiệm này.

Ngoài ra, người nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam cũng cần phải lưu ý kiểm tra thời hạn các giấy tờ nhập cảnh, cư trú của mình để thực hiện các giao dịch thuê nhà phù hợp.