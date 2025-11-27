Người thợ xây rơi từ tầng 4, dập phổi, suy hô hấp tối cấp 27/11/2025 10:29

(PLO)- Người thợ xây rơi từ tầng 4, suy hô hấp tối cấp, được các bác sĩ dùng kỹ thuật ECMO giành lại sự sống sau gần 3 tuần điều trị.

Ngày 27-11, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết vừa cứu sống một người thợ xây 47 tuổi, ở Hải Phòng, bị trượt chân rơi từ tầng 4 công trình xây dựng xuống đất (ở độ cao khoảng hơn 12 m).

Bệnh nhân được đồng nghiệp đưa vào viện trong tình trạng suy hô hấp tối cấp, huyết động bất ổn, không nói được, khó thở nhiều, tím tái.

Khám và chẩn đoán ban đầu cho thấy bệnh nhân bị gãy nhiều xương sườn trái, tràn khí - tràn máu màng phổi mức độ nặng, dập phổi lan tỏa, suy hô hấp cấp, máu chảy ồ ạt vào phế nang và phế quản, huyết động không ổn định.

Đây là tình huống được đánh giá là cực kỳ nguy kịch, nhiều yếu tố đe dọa tử vong trong thời gian rất ngắn nếu không được xử trí kịp thời.

Người thợ xây rơi từ tầng 4, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp tối cấp, huyết động bất ổn. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân được dẫn lưu màng phổi khẩn cấp, nội soi phế quản để cầm máu tối đa. Tuy nhiên, do nhu mô phổi tổn thương quá nặng, máu vẫn tiếp tục chảy nhiều vào đường thở.

Sau khoảng 24 giờ, tình trạng hô hấp của bệnh nhân xấu đi nhanh: Phải đặt nội khí quản, oxy máu tụt sâu, CO₂ tăng cao, máu trào liên tục qua ống nội khí quản, nhiều thời điểm gần như không thể thông khí hiệu quả.

Trước nguy cơ tử vong cận kề, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc tổ chức hội chẩn khẩn cấp cho bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Tiến Lâm nhận định bệnh nhân đối mặt đồng thời hai nguy cơ lớn là không đảm bảo thông khí dẫn tới suy hô hấp tối cấp và nguy cơ nhiễm trùng nặng do máu, dịch ứ đọng đầy phổi. Nếu không thay thế chức năng phổi bằng ECMO (tim phổi nhân tạo), tiên lượng tử vong rất cao.

Sau khi đánh giá toàn trạng, ê-kíp quyết định triển khai kỹ thuật ECMO V-V ngay tại giường bệnh, với mục tiêu thay thế gần như hoàn toàn chức năng phổi trong giai đoạn cấp: Đưa oxy vào máu, loại bỏ CO₂, đồng thời cho phổi “nghỉ ngơi” để có điều kiện cầm máu và hồi phục dần. Đây là kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm xử trí ca nặng và theo dõi sát 24/24.

Trong 5 ngày đầu được hỗ trợ ECMO, bệnh nhân được nội soi phế quản hằng ngày để hút máu, làm sạch đường thở. Các thông số máy thở và ECMO được điều chỉnh liên tục tùy theo diễn biến lâm sàng và xét nghiệm. Mỗi thay đổi về chế độ hỗ trợ đều được cân nhắc kỹ để đảm bảo an toàn, bởi chỉ một biến động bất lợi có thể khiến tình trạng bệnh nhân xấu đi nhanh.

Sau vài ngày, tình trạng chảy máu phổi giảm dần, thông khí cải thiện, các chỉ số hô hấp và huyết động ổn định hơn. Đến ngày thứ 7 sau tai nạn, bệnh nhân được cai ECMO thành công, tiếp tục duy trì thở máy, hồi sức tích cực, kết hợp vật lý trị liệu hô hấp và phục hồi chức năng vận động.

Gần 3 tuần sau tai nạn, người đàn ông 47 tuổi có thể tự đi lại chậm rãi và được xuất viện. Người nhà bệnh nhân cho biết họ từng gần như không dám hi vọng bệnh nhân qua khỏi, càng không nghĩ anh có thể tự đi lại, sinh hoạt bình thường trở lại trong thời gian ngắn như vậy.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Lâm nhấn mạnh: "Trong hồi sức, làm đúng thôi chưa đủ, mà phải làm sớm, làm kịp thời và chính xác với từng bệnh nhân cụ thể. Chậm trễ dù chỉ một giờ đôi khi có thể dẫn đến kết quả hoàn toàn khác".

Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Thanh Nhàn hiện làm chủ các kỹ thuật ECMO phức tạp như V-V, V-A, VAV, vốn trước đây chủ yếu được triển khai tại các bệnh viện tuyến trung ương. Việc thực hiện thường quy các kỹ thuật này tại đơn vị góp phần cứu sống nhiều ca bệnh nguy kịch, chấn thương nặng.